Чехія: мітинг проти обмежень через COVID-19 переріс у сутички з поліцією і затримання

У столиці Чехії Празі мітинг проти запроваджених обмежень через COVID-19 переріс у сутички зі спецзагонами поліції і затримання.

Футбольні і хокейні фанати вийшли на акцію протесту на Староміській площі в історичному центрі Праги. Їх зібралося понад дві тисячі, причому більшість була без необхідних на таких акціях захисних масок. Це порушило чинне наразі в Чехії обмеження на число учасників масових акцій: не більше ніж 500 осіб, причому поділених на групи не більш ніж по 20 із не менш ніж 2-метровими відступами між групами. Крім того, усі учасники мають бути з закритими ротом і носом.

Через це міська влада вирішила завершити акцію, її організатори оголосили про офіційне закінчення демонстрації, але частина учасників не розійшлася навіть після закликів правоохоронців. Відтак за розгін узялися спецзагони поліції, які, серед іншого, застосували водомет за температури повітря близько 10 градусів.

Дехто з демонстрантів спробував прорватися крізь лави спецпризначенців, але поліція пересилила їх і почала затримувати найактивніших. Кілька осіб були травмовані.

Поліція діяла й на в’їздах до Праги і на підходах до місця акції: під час контролю осіб, які йшли на демонстрацію, приблизно в пів сотні випадків були вилучені предмети піротехніки, розсувні дубці і навіть вогнепальна зброя. Чеський закон про право на зібрання забороняє такі предмети на масових акціях.

За повідомленнями, затриманими наразі залишаються понад півтора десятка осіб, у яких були «предмети, що могли завдати поранень».

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш засудив демонстрацію. За його словами, він був шокований тим, наскільки безвідповідальними й егоїстичними можуть бути деякі громадяни, які своїми діями загрожують і собі, й іншим. Він виступив за суворе покарання порушників.

Міністр охорони здоров’я Чехії Роман Прімула, зі свого боку, розкритикував демонстрацію і заявив, що вона може принести додаткові сотні заражень коронавірусом.

Попереднього дня, 17 жовтня, футбольні фанати і прихильники ультраправих рухів влаштували схожу акцію в столиці сусідньої Словаччини Братиславі, вона теж закінчилася сутичками зі спецзагонами поліції.

Чехія, яка навесні вдалася до суворих карантинних заходів і уникла значного розмаху епідемії COVID-19, нині, навпаки, засвідчує одні з найгірших у світі показників нових заражень. Уряд запровадив стан надзвичайної ситуації і низку обмежень, серед них і обмеження на спортивні акції.

Водночас ці заходи значно менш суворі, ніж були навесні. Зокрема, міжнародні спортивні змагання можуть відбуватися тільки без глядачів, усі ж інші спортивні акції в Чехії наразі скасовані.