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08 жовтня 2020, Київ 11:17
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Чехія стала лідером розповсюдження COVID-19 – відео

Чехія стала лідером розповсюдження COVID-19 – відео
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Чехія стала лідером розповсюдження COVID-19 – відео

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Чехія стала лідером серед європейських країн у поширенні коронавірусу. Сьогодні в країні зафіксовано понад 4 тисячі нових випадків, що є абсолютним рекордом. З цього тижня у країні введено надзвичайний стан. Відновлюються обмеження, більшість з яких була скасована ще на початку літа. Під них потрапили бари, ресторани та навчальні заклади. Торкнулося це і масових зібрань – відтепер кількість людей на акціях суворо обмежена. Театри поки що не закривають, однак дісталося опері – усі концерти зі співами скасовані щонайменше на два тижні. А в школах, які не йдуть на дистанційне навчання, скасували уроки співів. Чому на думку чеського уряду співати так небезпечно під час пандемії коронавірусу? Це дізнавалися наші кореспонденти.

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