«За крок до локдауну» – Європа потерпає від другої хвилі коронавірусу

Європа на межі повернення до другого локдауну. Столиці ЄС продовжують бити власні рекорди щодо нових випадків коронавірусу на день. У Франції в декількох містах вже запроваджують комендантську годину, а в Чехії, яка лишається однією з лідерок по розповсюдженню ковіду, з цього тижня ввели жорсткі обмеження, закривши бари, ресторани та кінотеатри.