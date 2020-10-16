Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
16 жовтня 2020, Київ 10:27
Відео

«За крок до локдауну» – Європа потерпає від другої хвилі коронавірусу

«За крок до локдауну» – Європа потерпає від другої хвилі коронавірусу
Embed
«За крок до локдауну» – Європа потерпає від другої хвилі коронавірусу

No media source currently available

0:00 0:03:14 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Європа на межі повернення до другого локдауну. Столиці ЄС продовжують бити власні рекорди щодо нових випадків коронавірусу на день. У Франції в декількох містах вже запроваджують комендантську годину, а в Чехії, яка лишається однією з лідерок по розповсюдженню ковіду, з цього тижня ввели жорсткі обмеження, закривши бари, ресторани та кінотеатри.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG