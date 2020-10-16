Прогнози щодо поширення коронавірусної хвороби в Чехії невтішні, заявив прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш 15 жовтня. Таку заяву він зробив у зв’язку з можливим зростанням захворювань на COVID-19, передає кореспондент Радіо Свобода.

«У нас немає часу, прогноз не є добрим, числа катастрофічні, справді потрібно дуже, дуже поспішати», – наголосив Бабіш.

Голова уряду також попередньо провів переговори з керівництвом куротних центрів, щоб у разі потреби мати і там гарантію допомоги.

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Зі свого боку міністр охорони здоров’я Роман Прімула закликав співгромадян залишатись вдома.

«Якщо не маєте можливості працювати вдома, йдіть на роботу чи на закупи, чи залагодити необхідні справи – і додому. Дуже вас про це прошу», – написав Прімула у своєу твітері.

Чехія в прискореному режимі вдається до зведення нових шпиталів, які б могли прийняти в разі потреби нових інфікованих COVID-19 громадян. Вже цієї суботи в районі відомого виставочного ареалу в Празі за участі Армії Чехії розпочнеться будівництво нового польового шпиталю на 500 ліжок, заявив віцепрем’єр уряду, голова Центрального кризового штабу Ян Гамачек.

Як повідомляють медіа, армія Чехії здатна завершити будівництво шпиталю протягом 10 днів. Для його зведення будуть використані місцеві ангари, з електропостачанням допомогу має надати виставочний майданчик, а устаткування привезуть з інших польових шпиталів. В разі потреби ще один новий польовий шпаталь на 300 ліжок можуть звести в місті Брно.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на кінець дня 15 жовтня в Чеській республіці було інфіковано COVID-19 всього 144 849 осіб, вилікувано 61 505 осіб, померло 1 218 осіб.