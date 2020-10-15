У Росії зростає кількість інфікованих COVID-19. Де ж обіцяна російська вакцина?

У серпні цього року Росія стала першою країною, яка офіційно зареєструвала вакцину проти COVID-19, і згодом оголосила про початок програми масової імунізації, яка повинна розпочатися цього місяця. Але на тлі зростання кількості інфікованих по всій країні виникає запитання: чому відбувається затримка?

На початку вересня кількість нових інфікованих коронавірусом у Росії знову почала зростати. Тоді Борис Михайлов, графічний дизайнер bз Москви, побачив в інтернеті рекламне оголошення для добровольців для тестування вакцини проти COVID-19.

Російська вакцина, яка отримала назву «Спутнік V», була схвалена державними регуляторами за місяць до того, і Михайлов вирішив, що він повинен приєднатися до учасників її випробування – а саме до так званої «третьої фази». Це міжнародно визнаний завершальний етап тестування, необхідний для того, щоб у разі успіху вакцину можна було визнати безпечною і ефективною.

«Чим швидше вони її протестують, тим швидше її запустять. Чим швидше вони її запустять, тим швидше люди перестануть вмирати, – сказав 53-річний чоловік у телефонному інтерв’ю цього тижня. – Ми повинні допомогти російським вченим, протестувавши вакцину на собі».

Михайлов подав заяву на сайті московської міської влади і чекав відповіді. Після швидкого медичного огляду його запросили до московської клініки, щоб отримати першу з двох ін’єкцій вакцини.

Михайлов заявив, що ніяких побічних ефектів він не отримав. Він – один із 40 тисяч добровольців у Москві, які допомогли протестувати «Спутнік V», розроблений московським Інститутом імені Гамалії за фінансування державного Російського фонду прямих інвестицій. Його маркетингова назва – данина тріумфу радянських часів, успішному запускові супутника у космос в 1957 році.

Але через два місяці після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину проти коронавірусу, щоденний рівень зараження в країні підскочив до рекордних рівнів – уперше 14 жовтня він перевищив 14 тисяч за добу. При цьому масового виробництва вакцини все ще не розпочато.

Москва підписала кілька ліцензійних угод для «Спутніка V». Індія повинна виготовити понад 300 мільйонів доз, а Бразилія придбати 50 мільйонів. Москва заявила, що вже має попередні заявки за умови завершення випробувань від 40 країн, загальна кількість яких нібито перевищує мільярд доз. Російський фонд прямих інвестицій заявляє, що понесе частину юридичної відповідальності у разі шкідливих наслідків.

Партії вакцини також були надіслані в різні регіони Росії. Вони призначені для працівників сфер першої необхідності, яким надано пріоритет відповідно до екстреного затвердження, виданого в серпні. Незважаючи на те, що все ще триває випробування третьої фази вакцини «Спутнік V», Міністерство охорони здоров’я заявляло, що розраховує зареєструвати другу російську вакцину до середини жовтня – сподіваючись випустити принаймні одну із двох зареєстрованих вакцин на національному рівні до січня 2021 року. (14 жовтня президент Росії Володимир Путін оголосив, що друга російська вакцина вже зареєстрована – хоча вона, так само, як і перша, не пройшла третьої фази клінічних випробувань, необхідних, за міжнародними нормами, для можливості реєстрації – ред.)

Але, у той час, коли службовці сфери охорони здоров’я рекламують перспективні результати, вони також наражаються на широкй скептицизм серед громадськості.

Нещодавнє опитування показало, що 70 відсотків росіян не погодилися б вакцинуватися проти коронавірусу, повідомляє державне інформаційне агентство «РІА-Новості», і менше від чверті медичних працівників висловили зацікавленість у серпневому опитуванні. Профспілка лікарів, яку підтримує опозиція, проводила кампанію проти вакцини і закликала своїх членів відмовитись він неї.

«Наші лідери не повинні переслідувати свої цілі ціною шкоди вашому здоров’ю і вашим свободам», – заявила профспілка «Альянс лікарів» у відео, на якому показані скриншоти документів, які, як стверджується, використовувались для тиску на медиків для вакцинації.

Російський фонд прямих інвестицій заявляє, що випробування вакцини «Спутнік V» є добровільним і що ніхто в Росії не буде змушений брати участь у тестуваннях. Препарат заснований на двох окремих дозах аденовірусів людини, нешкідливих вірусів застуди, пристосованих для перенесення білків коронавірусу в достатньо малих кількостях, щоб стимулювати вироблення антитіл, але при цьому запобігти зараженню.

«На основі заявленої технології вакцинації можна сказати, що вона, найімовірніше, безпечна і, можливо, досить ефективна, – сказала Джуді Твіґґ, експертка з питань охорони здоров’я Росії, про «Спутнік V». – Але деякі новіші технології, що використовуються іншими вакцинами-кандидатами у США і Китаї, можуть виявитися більш ефективними».

Окрім «Спутніка V», за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на цей час у світ близько десятка вакцин проходить клінічні випробування на пізніх фазах, щоб визначити їхню безпеку й ефективність.

Вакцини зазвичай реєструються після завершення третьої фази, тобто тривалої перевірки на десятках тисяч добровольців. Згідно з результатами раннього тестування, опублікованими російськими вченими в медичному журналі The Lancet, у Росії російську вакцину отримали на той час 76 людей. Критики стверджують, що розробка російської вакцини, яка отримала реєстрацію до проходження випробувань третьої фази, була прискорена з політичних причин, щоб забезпечити перемогу країни у глобальних перегонах.

Директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв неодноразово відкидав критику.

Інститут імені Гамалії не відповів на запити про коментарі. Але тамтешні дослідники назвали свої попередні розробки вакцин проти еболи і близькосхідного респіраторного синдрому як ту основу, яка допомогла їм просунутися вперед у світових перегонах і стала основою для «Спутніка V». Але є мало доказів того, що раніше ті вакцини насправді використовувались на міжнародному рівні якимось серйозним чином.

Працівник Російського фонду прямих інвестицій, який не був уповноважений говорити про це, заявив не під запис, що Росія очікує, що вакцина забезпечить імунітет на 2 роки.

На кону більше, ніж просто геополітика. Станом на 14 жовтня в Росії було зафіксовано 23 тисячі 205 загиблих від коронавірусу, хоча експерти підозрюють, що насправді ця кількість може бути вищою. Критики попереджають, що якщо вакцина не зможе довести свою ефективність, це може погіршити наслідки, змусивши реципієнтів, наприклад, відмовитися від носіння масок та інших запобіжних заходів.

Михайлов вважає такі побоювання недоречними. Він заявив, що довіряє цифрам російського уряду і вважає критику щодо вакцини необґрунтованою.

«Люди вмирають по всьому світі, – сказав він. – Ми повинні припинити суперечки і об’єднатися, щоб розробити дієву вакцину і використовувати її».

Зі 40 тисяч добровольців у випробовуваннях вакцини в Москві 10 тисяч людей отримали плацебо. Тому Михайлов продовжує носити маску у громадських місцях і не має впевненості, що має імунітет. Найближчими тижнями він планує провести тест на антитіла, щоб з’ясувати це.