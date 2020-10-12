10 проєктів вакцин від COVID-19 перебувають на третьому етапі випробувань – ВООЗ

Низка вакцин, які наразі тестуються для протидії коронавірусній хворобі COVID-19, перебувають на третьому етапі тестування. Про це заявила чільна науковиця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан, передають міжнародні медіа.

«У нас близько 40 вакцин-кандидатів на тому чи іншому етапі клінічних випробувань, і 10 з них – на третій фазі, тобто на етапі масштабних клінічних тестувань, які повідомлять нам про їхню ефективність та безпеку», – сказала Свамінатан.

За її оцінками, достатню кількість даних щодо вакцин для передачі регуляторним органам вдасться зібрати в період з грудня 2020 року до початку 2021-го.

Директорка ВООЗ з доступу до ліків та продуктів з охорони здоров’я Маріангела Сімао повідомила, що розроблені вакцини мають бути ліцензовані в тих країнах, де відбуваються їхні випробування, передає турецька інформаційна агенція Anadolu.

«Вона (вакцина – ред.) також потребуватиме виробничих потужностей, щоб залучати їх на рівні країни. Ще дуже, дуже багато кроків треба буде зробити після того, як третя фаза завершиться», – цитує Сімао видання.

6 жовтня голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреєсус повідомив, що вакцина від COVID-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Про реєстрацію першої у світі вакцини від COVID-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини «Спутнік-V», бо третя, остання фаза випробувань вакцини ще не завершена.

ВООЗ розраховує до кінця 2021 року забезпечити два мільярди доз вакцин.