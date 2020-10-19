На Івано-Франківщині від ускладнень COVID-19 померла 8-річна дитина – МОЗ

На Івано-Франківщині від ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 помер 8-річний хлопчик, повідомив під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«У нас є летальний випадок, дитина, зафіксовано в Івано-Франківській області. Це хлопчик, 8 років. Його доправили у лікарню у вкрай тяжкому стані у четвер ввечері. Був шпиталізований відразу у відділення реанімації, з пневмонією, з дуже серйозними ускладненнями. Був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Лікарі боролися за його життя. У п’ятницю йому зробили ПЛР-тест, був підтверджений COVID-19. На жаль, у суботу, 17 жовтня він помер», – сказав міністр.

Протягом минулої доби, 18 жовтня, в Україні виявили 4766 нових випадків захворювання на COVID-19, свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Померли 66 людей, одужали 1112.

Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській області (595) та Києві (385), Одеській області (350).

Загалом від початку пандемії в Україні підтвердили понад 303,6 тисячі випадків захворювання на COVID-19, померли 5673 людей, одужали понад 126 тисяч.