Степанов: більшість померлих від COVID-19 – старші за 60 років

Більшість померлих від ускладнень, викликаних COVID-19, люди, віком понад 60 років. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У нас із загальної кількості померлих людей відсоток людей, які старші 60 років - це 75,7%. Тому дуже прошу вас, громадяни старше 60 років, користуйтеся маскою, дотримуйтесь дистанції, користуйтеся антисептиками…» – зазначив Степанов.

Від початку пандемії в Україні підтвердили 298 872 випадки захворювання на COVID-19, померли 5 607 людей, одужали понад 125 тисяч. Минулої доби виявили 5 231 новий випадок захворювання на COVID-19.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, летальність від COVID-19 в Україні складає приблизно 2 відсотки.