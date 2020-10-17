Головний санлікар розповів про обсяги тестування на COVID-19

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів про обсяги тестування на COVID-19 в Україні.

На нинішній час це вже 35 тисяч на добу, і планується подальше збільшення цієї кількості, сказав він у «Суботньому інтерв’ю» 17 жовтня.

«Коли в березні ми тестували 200 зразків на добу і говорили, що в червні будемо тестувати 15 тисяч, нам не вірили. Після того в червні вийшли на 15 тисяч і говорили, що 15 вересня ми вийдемо на 30 тисяч зразків на добу. Сьогодні ми маємо вже 35 тисяч зразків на добу», – сказав він.

За словами головного санлікаря, зараз робиться все можливе, щоб виконати завдання досягти рівня тестування по 50 тисяч на добу, яке на засіданні уряду 13 жовтня поставив міністрові охорони здоров’я Максимові Степанову прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Але Ляшко не став коментувати реальності виконання подальшого завдання прем’єра – «ще цього року ми маємо вийти на 75 тисяч тестувань на добу».

«Так, поставлене завдання 50 тисяч. Ми робимо все можливе, щоб вийти на 50 тисяч. Плюс додатково до тестувань методом ПЛР зараз з’явилися нові експрес-тести на антиген. Вони визнані ВООЗ і рекомендовані для застосування при масовому тестуванні», – сказав Ляшко.

За його словами, ці тести можуть з’явитися в Україні вже наступного тижня.

Ці експрес-тести, сказав він, цілком вірогідні – їхня вірогідність «така, як і в тесту на ПЛР».

Тим часом розробники нинішніх новітніх експрес-тестів, значно точніших, ніж ті, які застосовувалися на перших етапах пандемії і в яких нормою вважалася точність у 80 відсотків, кажуть, що вони все одно менш точні, ніж ПЛР-тести. За словами розробників, нові експрес-тести визначають наявність захворювання на COVID-19 у 93,5 відсотків випадків, а його відсутність – у 99,3 відсотка.

Але через швидкість тестування – можливість отримати результат уже через 15 хвилин – зокрема, такі тести вже схвалив Європейський союз. Вони мають коштувати вроздріб близько 20 доларів (565 гривень).