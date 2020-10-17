Ляшко повідомив відсотки державних і приватних тестів на COVID-19

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода повідомив про співвідношення кількості тестів на COVID-19, зроблених у державних і приватних медичних закладах в Україні.

«Якщо подивитися зараз статистичну кількість тестів, яка проводиться, внесок приватних лабораторій – це 26% зі 100%», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю». Решта 74%, підтвердив він, – державні.

Але, за його словами, це дані загальноукраїнські, по регіонах же це співвідношення може бути дуже різне.

Зокрема, сказав Ляшко, з тих 26 відсотків загалом по Україні тестувань у приватних медзакладах 22 відсотки дає столиця Київ.

«Ми зараз дивимося на західні регіони нашої країни, які перші стикнулися з проблемою, які ми перші пріоритизували забезпеченням лабораторним обладнанням, – сьогодні при даній епідситуації вони справляються власними силами. Ми бачимо цю проблему і розуміємо, що розвивати лабораторію – це процес. Оскільки це складні лабораторні умови, плюс потрібні навчені лаборанти, а також інші медичні працівники. Тому ухвалене рішення зараз додатково дозволити лабораторіям державним контрактувати приватні лабораторії, щоб вони допомагали розгрібати залишки зразків, які можуть утворитися, коли звернень більше, ніж спроможність лабораторій», – додав Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив раніше, як саме відбуватиметься фінансування урядом проведення тестів на COVID-19 у приватних лабораторіях.

«Це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто не зможемо це проконтролювати», – наголосив міністр.

За його словами, зразки у приватні лабораторії передаватимуть державні мобільні бригади або лікарі. Уряд же укладатиме з приватними лабораторіях контракти на проведення тестів.

9 жовтня уряд ухвалив рішення, згідно з яким українці матимуть можливість безплатно або значно дешевше, ніж зараз, здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії.

Степанов у коментарі Радіо Свобода вказав, що собівартість одного ПЛР-тесту становить від 700 до 800 гривень. Приватні лабораторії правлять за такий тест іноді до 2 тисяч гривень.

Того ж дня, 9 жовтня, він повідомляв, що, за його даними на той час, пересічно по Україні приватні лабораторії здійснювали близько 19 чи 20 відсотків від усіх тестів на коронавірус і решту 80 чи 81 відсоток – державні лабораторії.