Ляшко про COVID-19 в Україні: запровадження жорсткого локдауну – «виключно резервний момент»

Система охорони здоров’я в Україні на даний час справляється з приростом хворих на коронавірусне захворювання COVID-19, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Можливе запровадження жорсткого локдауну, як на початку пандемії, він назвав «виключно резервним моментом».

«Сьогодні ми реєструємо по 5 000-5700 випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров’я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч – будемо справлятися… Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофільовувати нові ліжка і буде досить велика кількість хворих. Тому для того, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися всіх протиепідеміологічних норм і правил», – сказав Ляшко у «Суботньому інтерв’ю».

«Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб запобігти, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити», – додав він.

В Україні станом на ранок 17 жовтня зафіксовано нову рекордну кількість захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу – 6 410 нових випадків, свідчать дані системи моніторингу РНБО.



Кількість інфікованих від початку пандемії склала на ранок суботи 293 641 людину, померли від COVID-19 – 5 517 людей, одужали – 124 113.



Попереднє рекордне добове значення нових виявлених хворих складало 5 992 – 16 жовтня.