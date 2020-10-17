Кількість зареєстрованих шлюбів за час карантину зменшилася майже на третину – Мін’юст

Кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилася майже на третину порівняно з таким же періодом 2019 року, свідчать дані, які на запит Радіо Свобода надало Міністерство юстиції.

Так, у період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про шлюб склала 145 855, а в цей же період 2020-го – 107 069.

Поменшало також і розлучень. У період з 12 березня до 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про розірвання шлюбу склала 21 904, а в цей же період 2020-го – 16 475.

На позачерговому засіданні 13 жовтня уряд України ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

При цьому, за словами очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова, буде посилено деякі обмеження.

Вперше карантин в Україні було запроваджено з 12 березня, пізніше його перевели в адаптивний режим.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували понад 293,5 тисячі випадків COVID-19.