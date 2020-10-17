Летальність від COVID-19 в Україні становить 2% і нижче – Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода підтвердив офіційні цифри летальності від COVID-19 в Україні – 2 відсотки, – і додав, що вже навіть менше.

«Два відсотки летальність в Україні. При тому, що Україна не переглядала показників щодо підрахунку летальних випадків, а залишилася так, як розпочинала», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

«Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%», – пояснив він.

За словами Ляшка, загалом у світі летальність зменшилася з 7% до 3%. «Тобто вже лікарі знайшли певні підходи до виведення з критичного стану хворих на коронавірусну хворобу», – додав головний санітарний лікар.

За офіційними даними виходить, що смертність від COVID-19 в Україні останніми місяцями є однією з найнижчих у світі. Якщо в середині березня в Україні говорили про летальність на рівні 5,1%, то на початок квітня вже називали цифру в 3%, відтоді цей відсоток переважно зменшувався, хоча на початку червня знову піднімався було до 3% із 2,5% наприкінці квітня. Центр даних про коронавірус Інституту Джонза Гопкінза у США, що є провідною інституцією в світі в збиранні статистики щодо цього захворювання, ще на початку цього тижня наводив для України рівень летальності в 1,9%.

Дані по країнах світу з цього огляду, які надають самі ці країни, значно різняться – і через різний підхід і можливості протистояння хворобі, і через різні методики оцінки рівня летальності.

Повністю інтерв’ю з Віктором Ляшком читайте на сайті Радіо Свобода о 19-й годині за Києвом.