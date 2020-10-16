У кожній області будуть визначені лікарні винятково для хворих на COVID-19 – Ляшко

Уряд ухвалить рішення про те, що в кожній області України будуть визначені щонайменше одна-дві лікарні, які будуть приймати лише хворих на COVID-19, повідомив головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що заповненість пацієнтами з COVID-19 ліжок у лікарнях становить на даний час 62%.

«Якщо ми відслідковуємо динаміку, то в нас десь тривалий час 60%, 62%, 63%, але ми постійно збільшуємо кількість ліжок. Тобто це включаються додаткові лікарні, це перепрофільовуються інші відділення в терапевтичних лікарнях. Сьогодні буде ухвалюватися рішення про те, що в кожній області повинно бути визначено, як мінімум, 1-2 лікарні в місті, у великому місті, яка буде повністю закрита виключно для ковідних хворих», – сказав Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря, також розглядається питання «запустити Академію медичних наук для надання допомоги хворим з коронавірусною хворобою».

«У них є свої окремі лікарні. Там розглядається два варіанти. Або вони додатково розгортаються на їхніх лікарнях, бази, або ми в Києві перепрофільовуємо лікарні загального профілю, а хворих з іншими соматичними хворобами, як то з інсультами, з інфарктами, будуть везти у лікарні Академії медичних наук, а ці будуть повністю закриті під надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою», – сказав Ляшко.

Раніше Михайло Радуцький, депутат із фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги й медичного страхування заявив за підсумками наради в президента, що у Києві, Одесі й Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

В Україні за останню добу виявили 5992 нові випадки COVID-19, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони. Це новий рекорд за числом виявлених за добу хворих.



Померли в четвер 106 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19.



Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 287 231 випадок хвороби, померли – 5 408 людей, одужали – 121 919 (з них за останню добу – 2269).

Повністю розмову з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на сторінці Радіо Свобода у YouTube 17 жовтня.