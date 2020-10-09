Степанов розповів, що робитиме МОЗ, коли для хворих на COVID-19 закінчаться ліжка

Максимальна кількість ліжок для пацієнтів із COVID-19 може бути збільшена до 50 тисяч. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Наразі, за словами Степанова, для хворих на COVID-19 є 37 тисяч ліжок.

«Максимальна кількість ліжок, які ми можемо додати, – це до 50 тисяч ліжок. Окрім того, ми достатньо швидко піднімаємо питання залучення відомчих лікарень, в тому числі і лікарні «Укрзалізниці», і лікарні Академії медичних наук. Тому що я вважаю, що медична допомога має надаватися виключно фахівцями у відповідних закладах охорони здоров’я», – сказав Степанов.

За словами міністра, у МОЗі також розмірковують над питанням про відкриття мобільних шпиталів на випадок стрімкого розповсюдження епідемії. Степанов не виключив, що такі шпиталі теоретично можуть бути розгорнуті і у виставкових центрах.

«Після того коли ми використаємо весь можливий ліжковий фонд, який є безпосередньо в медичних закладах, ми можемо перейти до розгортання мобільних шпиталів, які має ДСНС, або військових шпиталів, або, якщо буде потреба, відкривати в тих же виставкових центрах, умовно кажучи», – сказав Максим Степанов.

Міністр кілька разів підкреслив, що наразі про розгортання шпиталів у «виставкових центрах» не йдеться.

«Це дуже важливо, бо це ж лякає наших громадян. Я не хочу, щоб громадяни жили в страху. Щоб вони знали реальний стан, а не щоб жили в страху», – підсумував міністр.

Раніше мер Києва Віталій Кличко попросив уряд надати додаткові ліжка для хворих на COVID-19 у столиці.

В Україні минулої доби виявили рекордні 5804 нові випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Загалом від початку пандемії на коронавірусну хворобу в Україні захворіли понад 250,5 тисячі людей, 4779 – померли.