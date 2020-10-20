Виступ Зеленського у Верховній Раді. Перевірка фактів

20 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив зі своїм посланням у Верховній Раді. Радіо Свобода перевіряє достовірність фактів у словах президента.
Дефіцит масок
Цитата: «Маски востаннє закуповувались у 2007 році, і термін їхньої придатності давно минув. Ми швидко подолали дефіцит. Спочатку – організували поставки з Китаю та Південної Кореї».
Фактчек. 11 березня Кабінет міністрів заборонив експортувати низку товарів протиепідемічного призначення. Державна митна служба у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що в січні-лютому Україна експортувала, приміром, 640 тонн медичних масок на майже 13 мільйонів доларів. Зокрема, 80 тонн – до Китаю.
Даних про останню закупівлю державою масок знайти не вдалося.
Падіння економіки
Цитата: «Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП. Але воно торкнулося всіх країн світу. А в порівнянні з багатьма європейськими країнами наше падіння менше».
Фактчек. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що валовий внутрішній продукт України у 2020 році скоротиться на 7,2%. Для більшості європейських країн прогноз справді більш песимістичний (хоча їхній номінальний ВВП залишиться більшим). При цьому МВФ очікує, що кілька десятків країн зможуть показати зростання. Серед них – Китай та Єгипет.
Українська влада при цьому очікує, що цьогоріч ВВП впаде на 4,8%.
Іпотека під 10 відсотків
Цитата: «Облікова ставка Національного банку України з 17% у квітні 19-го року знижена до рекордних за історію 6%. Що це дає? Це іпотека на житло не під 25%, а під 10 і менше. За один рік. Уявіть собі. Вона вже з’явилася».
Фактчек. У квітні 2019 року облікова ставка сягала 18%. З того часу вона регулярно знижується й за 13 місяців справді досягла свого історичного мінімуму – 6%. На цьому тлі банки знизили свої ставки за кредитами та депозитами.
Низка банків справді видає іпотеку під менш ніж 10%, але найчастіше ця ставка дії лише впродовж першого року, далі вона зростає. Також фінансові установи можуть брати свою комісію від суми кредиту.
Імпічмент та недоторканність
Цитата: «Було багато спроб, та за каденції жодного президента не було ухвалено закон про імпічмент президента. Ми це зробили. Опоненти кажуть, що це фейк, і насправді закон не працює. Але те саме ви казали і про зняття депутатської недоторканності.
Чому ж тоді вперше в історії України депутат провладної, президентської партії після публікації відео від НАБУ вже через два дні отримує підозру, а через тиждень опиняється в СІЗО? А на контраргумент про вихід під заставу скажу: прочитайте, що з цього приводу я пропонував у програмі» (кандидат Зеленський обіцяв, що підозрюваний у корупції не зможе вийти під заставу – ред.)
Фактчек.
Імпічмент президента
Політичні опоненти Зеленського називали механізм імпічменту президента занадто складним. Процедуру має ініціювати більшість народних депутатів. Для цього парламент має створити спеціальну тимчасову слідчу комісію з представниками всіх фракцій та груп, спеціальним прокурором та спеціальними слідчими.
Якщо Верховна Рада вирішить обвинувачувати Зеленського у злочині, парламент має звернутися до Конституційного суду (щоб отримати висновок про додержання процедури) та Верховного суду (щоб переконатися, що дії президента містять ознаки державної зради або іншого злочину).
За усунення президента з посади повинні проголосувати щонайменше три чверті народних депутатів.
Недоторканність народних депутатів
У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила ще один закон для скасування недоторканності народних депутатів. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликали Зеленського ветувати документ.
Опоненти ухваленого закону стверджували, що він навпаки посилює недоторканність народних депутатів. Антикорупційні активісти критикували норму, за якою виключне право відкриття кримінального провадження щодо депутата має генеральний прокурор.
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