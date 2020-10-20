Виступ Зеленського у Верховній Раді. Перевірка фактів

20 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив зі своїм посланням у Верховній Раді . Радіо Свобода перевіряє достовірність фактів у словах президента.

Цитата: «Маски востаннє закуповувались у 2007 році, і термін їхньої придатності давно минув. Ми швидко подолали дефіцит. Спочатку – організували поставки з Китаю та Південної Кореї».

Фактчек. 11 березня Кабінет міністрів заборонив експортувати низку товарів протиепідемічного призначення. Державна митна служба у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що в січні-лютому Україна експортувала , приміром, 640 тонн медичних масок на майже 13 мільйонів доларів. Зокрема, 80 тонн – до Китаю.

Даних про останню закупівлю державою масок знайти не вдалося.

Цитата: «Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП. Але воно торкнулося всіх країн світу. А в порівнянні з багатьма європейськими країнами наше падіння менше».

Фактчек. Міжнародний валютний фонд прогнозує , що валовий внутрішній продукт України у 2020 році скоротиться на 7,2%. Для більшості європейських країн прогноз справді більш песимістичний (хоча їхній номінальний ВВП залишиться більшим). При цьому МВФ очікує, що кілька десятків країн зможуть показати зростання. Серед них – Китай та Єгипет.

Українська влада при цьому очікує, що цьогоріч ВВП впаде на 4,8% .

Цитата: «Облікова ставка Національного банку України з 17% у квітні 19-го року знижена до рекордних за історію 6%. Що це дає? Це іпотека на житло не під 25%, а під 10 і менше. За один рік. Уявіть собі. Вона вже з’явилася».

Фактчек. У квітні 2019 року облікова ставка сягала 18%. З того часу вона регулярно знижується й за 13 місяців справді досягла свого історичного мінімуму – 6%. На цьому тлі банки знизили свої ставки за кредитами та депозитами.

Низка банків справді видає іпотеку під менш ніж 10%, але найчастіше ця ставка дії лише впродовж першого року, далі вона зростає. Також фінансові установи можуть брати свою комісію від суми кредиту.

Цитата: «Було багато спроб, та за каденції жодного президента не було ухвалено закон про імпічмент президента . Ми це зробили. Опоненти кажуть, що це фейк, і насправді закон не працює. Але те саме ви казали і про зняття депутатської недоторканності.

Чому ж тоді вперше в історії України депутат провладної, президентської партії після публікації відео від НАБУ вже через два дні отримує підозру , а через тиждень опиняється в СІЗО ? А на контраргумент про вихід під заставу скажу: прочитайте, що з цього приводу я пропонував у програмі» (кандидат Зеленський обіцяв, що підозрюваний у корупції не зможе вийти під заставу – ред.)

Фактчек.

Імпічмент президента

Політичні опоненти Зеленського називали механізм імпічменту президента занадто складним. Процедуру має ініціювати більшість народних депутатів. Для цього парламент має створити спеціальну тимчасову слідчу комісію з представниками всіх фракцій та груп, спеціальним прокурором та спеціальними слідчими.

Якщо Верховна Рада вирішить обвинувачувати Зеленського у злочині, парламент має звернутися до Конституційного суду (щоб отримати висновок про додержання процедури) та Верховного суду (щоб переконатися, що дії президента містять ознаки державної зради або іншого злочину).

За усунення президента з посади повинні проголосувати щонайменше три чверті народних депутатів.

Недоторканність народних депутатів

У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила ще один закон для скасування недоторканності народних депутатів. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликали Зеленського ветувати документ .