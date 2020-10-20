Зеленський про «опитування», «народовладдя» і «цинізм власників телеканалів»

У своє послання Верховній Раді президент Зеленський нагадав, що одним із пунктів його президентської програми було встановлення реального «народовладдя». Він сказав, що його команда «багато зробила» у цьому напрямку, зокрема, у плані децентралізації влади.

А зініційоване ним «опитування», сказав Володимир Зеленський, є теж кроком у цьому напрямку, бо дає можливість дізнатися «думку людей».

Президент України припустив, що «у суспільства накопичилися тисячі питань», на які потрібні відповіді. Він піддав критиці тих, хто каже, «що питати думку українців – небезпечно, бо людей задурять, бо в країні немає вільних, незалежних ЗМІ».

Продовжуючи думку, Зеленський звернувся прямо до народних депутатів: «Цинічно чути це від лідерів партій, присутніх у парламенті, які володіють одним – трьома, а інший – двома телеканалами».

Це звернення викликало оплески у частини парламентарів та вигуки обурення у іншої.

«Ви говорите, що український народ незрілий, він не готовий ухвалювати рішення. Та я нагадаю, що саме український народ зробив дві революції у 2004-му та 2014 роках, у результаті яких більшість із вас опинилися у цій залі», – наголосив Зеленський.

Зеленський дав зрозуміти, що від ідеї провести «всеукраїнське опитування» у день місцевих виборів 25 жовтня не відмовиться і що його команда має намір проводити такі опитування і надалі.

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«Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації задля прийняття рішення – буде. Це обов’язок держави. Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни. Робити це раз на тиждень, раз на місяць чи на рік, скільки буде потрібно», – наголосив президент України Зеленський.

Він нагадав, що «перший законопроект для народовладдя» вже поданий до Верховної Ради.

«Я закликаю всіх народних депутатів – дайте нарешті українцям реальний механізм, щоб формувати основні завдання для влади, впливати на рішення, відчувати свою причетність до змін. Відчувати, що їхня думка важлива не лише під час виборів. Це – справедливо», – сказав Зеленський із парламентської трибуни.