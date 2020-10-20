Зеленський про «опитування», «народовладдя» і «цинізм власників телеканалів»
У своє послання Верховній Раді президент Зеленський нагадав, що одним із пунктів його президентської програми було встановлення реального «народовладдя». Він сказав, що його команда «багато зробила» у цьому напрямку, зокрема, у плані децентралізації влади.
А зініційоване ним «опитування», сказав Володимир Зеленський, є теж кроком у цьому напрямку, бо дає можливість дізнатися «думку людей».
Президент України припустив, що «у суспільства накопичилися тисячі питань», на які потрібні відповіді. Він піддав критиці тих, хто каже, «що питати думку українців – небезпечно, бо людей задурять, бо в країні немає вільних, незалежних ЗМІ».
Продовжуючи думку, Зеленський звернувся прямо до народних депутатів: «Цинічно чути це від лідерів партій, присутніх у парламенті, які володіють одним – трьома, а інший – двома телеканалами».
Це звернення викликало оплески у частини парламентарів та вигуки обурення у іншої.
«Ви говорите, що український народ незрілий, він не готовий ухвалювати рішення. Та я нагадаю, що саме український народ зробив дві революції у 2004-му та 2014 роках, у результаті яких більшість із вас опинилися у цій залі», – наголосив Зеленський.
Зеленський дав зрозуміти, що від ідеї провести «всеукраїнське опитування» у день місцевих виборів 25 жовтня не відмовиться і що його команда має намір проводити такі опитування і надалі.
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«Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації задля прийняття рішення – буде. Це обов’язок держави. Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни. Робити це раз на тиждень, раз на місяць чи на рік, скільки буде потрібно», – наголосив президент України Зеленський.
Він нагадав, що «перший законопроект для народовладдя» вже поданий до Верховної Ради.
«Я закликаю всіх народних депутатів – дайте нарешті українцям реальний механізм, щоб формувати основні завдання для влади, впливати на рішення, відчувати свою причетність до змін. Відчувати, що їхня думка важлива не лише під час виборів. Це – справедливо», – сказав Зеленський із парламентської трибуни.
Зеленський про безвіз із Європейським Союзом і співпрацю із МВФ
Безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради.
За його словами, «усі експерти відзначають, що цьогорічний саміт Україна – ЄС та спільна заява чи не вперше так яскраво підкреслюють партнерство України та Європи». Він наголосив, що в Європі «відзначають наші успіхи, зокрема і відчутний прогрес у виконанні Угоди про асоціацію».
«Усі передумови для промислового безвізу, угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, поглиблення інтеграції українських ринків з європейськими, а ще – чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Хто б там що не казав. Це стосується співпраці з Міжнародним валютним фондом, яку ми продовжуємо. Так само, як і зі Світовим банком, так само, як і з ЄБРР», – заявив Зеленський.
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Зеленський про Будапештський меморандум і переговори щодо Донбасу і Криму
«Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої пріоритети. На жаль, у порядку денному «нормандського формату» ніколи не було питання Криму, але воно було і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим», – сказав Володимир Зеленський. виступаючи із щорічним посланням у парламенті 20 жовтня 2020 року.
Він згадав Будапештський меморандум, питання, пов’язане із яким, є серед п’яти питань зініційованого президентом «опитування». Ці питання Офіс президента хоче поставити тим, хто прийде на виборчі дільниці у ході місцевих виборів 25 жовтня.
«Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього», – запевнив Володимир Зеленський.
«Ми повернули питання Крим у міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат «Кримська платформа» – це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь», – повідомив Зеленський.
Президент Зеленський із парламентської трибуни також сказав, що після «встановлення миру» на сході України його команда має намір розпочати «безпечну реінтеграцію» Донбасу на основі наявного успішного міжнародного досвіду.
Зеленський анонсував, що буде «пакет законів про перехідний період».
Виступаючи із щорічним посланням до парламенту президент Зеленський весь час посилався на тези програми, з якою він ішов на вибори, а також критикував дії попереднього президента Петра Порошенка та його команди.
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Зеленський про амністію і деокупацію
Амністія на Донбасі буде стосуватися не всіх, заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи із щорічним посланням президента до парламенту.
«Страшне слово «амністія» – це не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта.
Їм потрібний чіткий сигнал, не варто боятися, гідне майбутнє – тільки з Україною», – сказав президент Зеленський.
Він наголосив, що влада має ухвалювати рішення, які наближають деокупацію, а громадяни мають розуміти, що буде після звільнення та повернення окупованих територій.
«Ми розпочнемо безпечну реінтеграцію...Це пакет законів про перехідний період, насамперед – про відповідальність», – так описав Зеленський своє бачення свого процесу деокупації Донбасу і Криму.
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Зеленський про «Слуг народу»
Президент Володимир Зеленський у своєму виступі у Верховні Раді – напередодні місцевих виборів – використав парламентську трибуну, щоб анонсувати поїздку 120 народних депутатів від партії «Слуга народу» на Донбас на 21 жовтня.
«Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії «Слуга народу» поїдуть на Донбас. Не в Туреччину, не на Мальдіви, як колись, депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не із соціальних мереж, а від наших військових та місцевих жителів», – сказав Володимир Зеленський.
Зеленського критикують за намагання врятувати рейтинг партії «Слуга народу», представники якої беруть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. За попередніми оцінками, «слуги народу» поки мають мало шансів очолити найбільші міста України. З метою вплинути на виборців, вважають оглядачі, Володимир Зеленський анонсував і опитування у день виборів, яке не регулюється жодними законодавчими нормами.
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Зеленський про Крим і попередню владу
Президент України Зеленський заявив, що його команда робить все можливе, що «повернути Крим».
«А ті, хто без жодного пострілу здав Крим, мають сидіти». – заявив Володимир Зеленський із парламентської трибуни.
«Питання не у помсті, питання у справедливості. Відсутність почуття справедливості є основою недовіри до влади», – вважає Зеленський.
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Друга тема щорічного послання президента до парламенту стосувалася ситуації на Донбасі.
«27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86 день поспіль. Найдовше за роки війни», – заявив Зеленський.
«Чи ідеальний він? (режим тиші – ред.) – Ні. Чи є порушення? – Так. Чи є спроби його зірвати? – Безумовно, але треба визнати кількість пострілів суттєво зменшилась. За всі ці дні ми маємо 1 бойову втрату», – сказав президент, виступаючи із парламентської трибуни.
Володимир Зеленський нагадав, що це один із пунктів його програми – «мир на Донбасі».
Зеленського уже критикують, що він уперше порушив правило – не використовувати парламент для політичного піару перед виборами.
25 жовтня в Україні мають відбутися місцеві вибори, коли уперше місцевих очільників обиратимуть і за партійними списками.
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Перша тема, якої торкнувся президент Володимир Зеленський у своєму щорічному зверненні – це протидія епідемії коронавірусу.
Спочатку Зеленський знову розкритикував те, що отримав у спадок від попередньої владної команди. Далі президент зазначив, що вважаю ситуацію із коронавірусом в країні контрольованою і навіть порівняв Україну з Німеччиною.
Серед здобутків своєї команди президент Зеленський назвав:
- відновлення служби санітарних лікарів,
- налагодження виробництва масок,
- налагодження системи тестування та лікування хворих на COVID-19;
- виплати лікарям за лікування «ковідних» хворих;
- розробку ліків
Зеленський закликав парламент подякувати лікарям і зазвучали оплески.
Президент Володимир Зеленський розпочав своє послання до Верховної Ради із того, що повідомив – текст послання не будуть роздавати, як це було раніше, у паперовому вигляді, а його можна буде завантажити за посиланням через QR-код.
Також текст послання буде оприлюднений на сайті Офісу президента.
Далі Володимир Зеленський покритикував попередню владу, зазначивши, що роботу його команди критикують за те, «чого самі не зробили».
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Володимир Ради прийшов у парламент. Також у засіданні беруть участь голова Уряду та міністри України.
У порядку денному парламенту на 20 жовтня послання президента стоїть першим питанням.
А поки з парламентської трибуни виступають народні депутати із рідних фракцій.
Радіо Свобода веде пряму трансляцію із Верховної Ради.