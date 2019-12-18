НАБУ і САП закликають Зеленського ветувати закон щодо скасування недоторканності депутатів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликають президента України Володимира Зеленського ветувати ухвалений 18 грудня в парламенті законопроєкт №2237, який стосується питання недоторканності народних депутатів.

«Проголосований 18 грудня 2019 року Верховною Радою України законопроєкт №2237 щодо нібито зняття депутатської недоторканності знизить ефективність розслідування злочинів, вчинених за участі чинних парламентарів. Окремі прийняті норми можуть призвести до виникнення процесуальних проблем ще на початку розслідування і дозволити цим учасникам уникнути відповідальності», – йдеться в заяві НАБУ і САП у фейсбуці.

За повідомленням, відповідно до законопроєкту, генеральний прокурор (або виконувач його обов’язків) стане єдиним в Україні, хто зможе внести відомості про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – тобто почати розслідування.

«Вказана норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП у своїй діяльності, адже тепер перед тим, як розпочати розслідування, вони мають звернутися до генпрокурора, щоб переконати його внести відомості до ЄРДР. Крім того, законопроєкт не визначає, яким чином слідчі мають передавати інформацію генпрокурору, щоб той розпочав розслідування», – йдеться в заяві.

Крім того, у НАБУ і САП наголошують, що вказаний законопроєкт частково унеможливлює збір доказів у провадженні, а також містить інші «загрози», які «здатні заблокувати роботу детективів НАБУ і прокурорів САП в сфері очищення законодавчого органу від корупції».

Національне бюро і САП заявляють, що готові долучитися до процесу доопрацювання законопроекту і надати свої рекомендації.

Верховна Рада 18 грудня підтримала в другому читанні законопроєкт №2237, який стосується питання недоторканності народних депутатів.

Законопроєкт забороняє «доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ та центрального апарату ДБР відповідно до їх підслідності».

Відомості, які свідчать про кримінальне правопорушення депутата, вносить до ЄРДР генпрокурор або особа, яка виконує обов’язки генпрокурора. Водночас наразі, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, провадження щодо депутата може відкривати будь-який слідчий або прокурор.

Закон також передбачає, що «народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

3 вересня Верховна Рада обмежила недоторканність народних депутатів України з 1 січня 2020 року. Тоді рішення підтримали 373 народні депутати при 300 необхідних.