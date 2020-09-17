Депутатові Юрченку оголосили про підозру – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро заявили, що повідомили про підозру чинному народному депутатові в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків. У відомстві не вказали прізвища депутата, втім з описаних деталей справи випливає, що йдеться про Олександра Юрченка.

«Підозру складено і підписано генеральним прокурором. Нагадаємо, під час спецоперації детектива «під прикриттям», парламентар натяками попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до проєкту закону України «Про управління відходами» та у подальшому – 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів-членів комітету», – йдеться в повідомленні НАБУ у фейсбуці.

Раніше сьогодні також стало відомо, що Олександра Юрченка виключили з фракції партії «Слуга народу».

13 вересня колишній член фракції «Слуга народу», народний депутат Гео Лерос опублікував у соцмережі пост, що два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата зі «Слуги народу» Олександра Юрченка за хабарництво. Наступного дня партії «Слуга народу» заявили про намір Юрченка написати заяву про вихід із фракції. В Офісі президента підтримали це рішення.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову підписати підозру народному депутату щодо «отримання неправомірної вигоди» за внесення пропозицій до одного із законопроєктів. Вона зробила це 17 вересня.

У відомстві вказали, що раніше помічникові депутата повідомили про підозру в отриманні хабаря. 15 вересня цьому помічникові Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 552 тисяч гривень застави.

У Вищому антикорупційному суд повідомили Радіо Свобода, що підозрюваний вніс заставу 16 вересня в повному обсязі.

Олександр Юрченко є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Депутат публічно не коментував звинувачення на свою адресу.