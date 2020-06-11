НБУ знизив рівень облікової ставки до найнижчого за історію незалежної України

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року, йдеться на сайті регулятора.

«Це найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України. З високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. З одного боку, це утримуватиме інфляцію нижче цільового рівня довше, ніж передбачає квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути глибшим, ніж очікувалося. Такий розвиток подій вимагає подальшого пом’якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання карантину», – йдеться в повідомленні НБУ.

В Нацбанку пояснюють, що, хоча інфляція у квітні-травні коливалася навколо позначки 2% і була меншою, ніж очікувалося, надалі, ймовірно, вона повертатиметься в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося.

«З огляду на очікуване перебування інфляції нижче цілі більш тривалий час, правління Національного банку знизило облікову ставку на 2 процентних пункти до 6%. Таким чином, загалом із початку року облікова ставка зменшилася на 7,5 процентних пункти», – додали в НБУ.

Регулятор заявив, що за нової облікової ставки кредити рефінансування овернайт будуть надаватися під 7%, а депозитні сертифікати овернайт розміщуватся під 5%.

«Зниження ключової ставки до рівня нижче нейтрального свідчить про завершення циклу швидкого пом’якшення монетарної політики», – вказали в банку.

Востаннє до сьогодні, Національний банк України знижував облікову ставку 23 квітня із 10 до 8%.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів.