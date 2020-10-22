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После того, как ЦИК отменил местные выборы в Северодонецке, Лисичанске и еще 5 громадах, центром политической жизни в Луганской области стало 60-тысячное Рубежное.

Кто баллотируется на местных выборах на Луганщине? У кого реальные шансы взять власть? И почему именно выходцы из Партии регионов так популярны в этом регионе?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист издания «Трибун» из Рубежного Луганской области Алексей Артюх и журналист из Северодонецка Александр Марченко.

– Местные выборы не состоятся в Северодонецке, Горской, Лисичанской, Счастинской, Широкинской, Станично-Луганской, Нижнетёпловской громадах. Получается, что в Северодонецке политическая жизнь сейчас мертва?

Александр Марченко: Почему-то по городу очень много политических билбордов, это в основном «Европейская солидарность», ОПЗЖ, есть даже несколько баннеров Партии Пальчевского. Самое интересное, что я вообще не видел ни одного населённого пункта в Луганской области, куда бы баллотировались либо по партийным списком, либо просто кандидаты от этой политической силы.

Местные политики, которые, например, были в городском совете до введения военно-гражданской администрации, сейчас активной политической деятельностью не занимаются. Проводит периодически разные мероприятия военно-гражданская администрация, но я не видел большого количества других политических событий.

– Чуствуется ли в Рубежном, что сейчас этот город стал, можно сказать, политическим центром Луганской области? Отличается ли эта местная компания от предыдущих?

Несмотря на карантин, ситуация похожа на выборы, которые были ранее

Алексей Артюх: Несомненно, ощущается. Политические силы уже во всю агитируют, везде стоят палатки, борды, раздаются листовки, клеится реклама, кандидаты проводят встречи с избирателями. Несмотря на карантин, ситуация похожа на выборы, которые были ранее.

Если говорить о разнице между парламентскими выборами, несколько изменилась ситуация по части политических сил, которые являются фаворитами, проявляют активность. Сейчас активность партии «Слуга народа» несколько снизилась. ОПЗЖ и «Наш край», наверное, проявляют наибольшую активность.

– У вас недавно даже состоялись дебаты между кандидатами на пост городского головы между Валерием Харчуком, самовыдвиженцем, и Сергеем Хортивым, представителем партии «Наш край». Как выглядели эти дебаты? Почему на них согласился Хортив, ведь он, скорее всего, является лидером?

Алексей Артюх: На самом деле прямого подтверждения с его уст, что он будет в них участвовать, не было. Дебаты проходили во дворце культуры, собралось по разным подсчётам около ста зрителей, плюс организаторы и информационные партнёры. Дебаты шли в одностороннем порядке, это было более похоже на общение Валерия Харчука со зрителями и журналистами. В это время Сергей Хортив проводил встречи с избирателями.

Вероятнее всего, действительно Сергей Хортив является лидером. Это бывший городской голова, за отставку которого проголосовали депутаты. После этого было несколько судов, где он восстанавливался. Всё закончилось тем, что мы подошли к выборам, и сейчас уже какие-то действия проводить нет смысла.

Сейчас он находится, скорее всего, на первом месте, горожане связывают изменения, которые происходили в городе за последние несколько лет, непосредственно с его работой. Он ещё заручился поддержкой политической силы «Наш край», которая имеет высокий рейтинг, и сейчас ему, скорее всего, даже нет смысла ходить на какие-то мероприятия вроде дебатов, чтобы показать себя.

– Не смущает избирателей, что Сергей Хортив 6 марта 2014 года голосовал за введение российских войск на территорию Украины в статусе депутата Луганского областного совета. Важен ли этот факт для жителей Рубежного?

Для большинства жителей на первом плане стоят экономические вопросы

Алексей Артюх: Этот вопрос, к сожалению, для большинства жителей Рубежного не имеет большого значения. Скорее всего, для большинства жителей Луганской области сейчас на первом плане стоят какие-то экономические вопросы. У нас много проблем в области, мы знаем о ситуации с шахтами, с предприятиями: люди уезжают, не хватает рабочих мест – и на этой теме как раз пророссийские политические силы часто любят спекулировать. Поэтому вопросы 2014 года для большинства людей сейчас, по моему субъективному мнению, не так важны.

– Есть ли в политическом пространстве представители других политических сил, кроме партий-выходцев из бывшей Партии регионов? Питаются ли другие партии работать с избирателями в Луганской области?

Основную массу голосов, скорее всего, возьмут ОПЗЖ и «Наш край»

Александр Марченко: Стабильно есть в городах партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «За майбутнє», очень слабая активность в этом году в «Самопомочі», достаточно активная «Радикальная партия». Насколько они конкурентоспособны сейчас – сказать сложно. По моему мнению, основную массу голосов, скорее всего, возьмут ОПЗЖ, поскольку у них достаточно высокая поддержка среди людей, и «Наш край». Эта партия имеет достаточно серьёзную структуру, они уже достаточно давно находятся в регионе, активность их периодически зашкаливает. Их обвиняют и в подкупе, говорят «сахарная команда».

Если посмотреть на прошлогодние парламентские выборы, то «Наш край» взял практически все мажоритарные округа, не получилось только в Северодонецке: буквально на 2% опередил представитель «Слуги народа». Это удалось за счёт того, что был однофамилец, и он тянул достаточно большой процент голосов.

Если говорить о мэрах, ситуация немножко иная. Есть люди, которые идут от партий, есть самовыдвиженцы, и они имеют достаточно неплохие рейтинги. Насколько я помню, нынешний мэр Старобельска Яна Литвинова, которая идёт самовыдвиженцем, вполне может на ещё одну каденцию остаться.

– В чём феномен популярности партии «Наш край»?

Александр Марченко: Думаю, в большой активности. Они постоянно проводят различные встречи, раздачи, в том числе сахара, вот карточки какие-то раздавали. Проводят закрытые встречи, о которых мало кто знает. В основном они работают с пенсионерами, людьми старшего возраста.

Работает психология: с людьми встречаются, пьют чай, разговаривают

Думаю, что здесь во многом работает психология, многие люди, на которых опирается «Наш край», это люди, которым очень важно внимание. Я думаю, что за счёт этого внимания за них голосуют: не только из-за того, что идёт раздача чего-либо, обещание сделать что-то – просто с людьми встречаются, с ними пьют чай, разговаривают.

Слушатель: Я из Луганской области. Мы смотрим российское телевиденье, мы живём на границе, куда я только не звонила – нет цифрового сигнала. И вот мы смотрим телевиденье России и воспринимаем политику в Украине ихними понятиями. У нас нету демократических партий.

Слушатель: Александр, Луганская область. Я бы назвал это феноменом Черновецкого. Помните такого мэра Киева? Выходит он на сцену, говорит «Мои дорогие бабушки!» – и все бабушки растаяли. То же самое из Шаховым: красивый, молодой человек, и с сахаром – этого достаточно.

– По вашему мнению, хорошо или плохо будет для Рубежного, если его возглавит Сергей Хортив?

Алексей Артюх: Это сложный вопрос. Среди тех кандидатов, которые сейчас баллотируются, мы имеем трёх бывших мэров, бывшего секретаря горсовета, который руководил городом какое-то время, человека, который уже 20 лет мастодонт в местной политике – Валерий Харчук, он известен за пределами города.

В городе у Хортива высокая поддержка. Если брать его прошлое, я, как человек, который в 2014 году выходил против «русского мира», относиться к Сергею Хортиву положительно не могу. Некоторые люди своё мнение по этому поводу поменяли. Аргументируют это тем, что при нём хоть что-то делается, даже несмотря на то, что мы не поддерживаем его какие-то политические взгляды.

– Улеглись ли страсти по поводу того, что не будет выборов в Северодонецке?

Александр Марченко: Не вижу такого эффекта, что было «вот у нас отняли право выбора, мы теперь ничего не можем предпринять, сделать». Отдельные политики, политические силы, которые были в городском совете, продолжают на разных уровнях обращать внимание, что в Северодонецке выборы не будут проводиться. Но нет такой активной кампании, как это было в августе-сентябре, когда стало известно, что выборов не будет.

Возможно, сейчас все заняли выжидательную позицию. Возможно, реклама, которая сейчас висит, связанна с тем, что все ждут, что выборы всё-таки будут назначены: просто на другой срок. Я думаю, что вполне об этом будут говорить весной. Если выборы назначат, тогда партии активно включатся в этот процесс.

Думаю, пока не пройдут местные выборы в других городах, здесь не будут ничего активно делать, потому что они прекрасно понимают, что повлиять на это, скорее всего, не получится – добиться того, чтобы назначили выборы сейчас.

Рубежное – 34 кандидата, Кременная – 25 кандидатов

Сейчас партийный ресурс идёт на другие города: то же Рубежное – 34 кандидата, Кременная – 25 кандидатов. Думаю, им некогда этим заниматься, они занимаются теми местами, где выборы будут, и просто ждут, когда появится реальная возможность провести выборы в Северодонецке.

Думаю, что после того, как сейчас пройдут выборы, многие свой ресурс направят на то, чтобы дискредитировать военно-гражданские администрации в Лисичанске и Северодонецке, всячески стараться показывать, что они неэффективны, что нужно проводить выборы.

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