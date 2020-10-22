(Друкуємо мовою оригіналу)
После того, как ЦИК отменил местные выборы в Северодонецке, Лисичанске и еще 5 громадах, центром политической жизни в Луганской области стало 60-тысячное Рубежное.
Кто баллотируется на местных выборах на Луганщине? У кого реальные шансы взять власть? И почему именно выходцы из Партии регионов так популярны в этом регионе?
Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист издания «Трибун» из Рубежного Луганской области Алексей Артюх и журналист из Северодонецка Александр Марченко.
– Местные выборы не состоятся в Северодонецке, Горской, Лисичанской, Счастинской, Широкинской, Станично-Луганской, Нижнетёпловской громадах. Получается, что в Северодонецке политическая жизнь сейчас мертва?
Александр Марченко: Почему-то по городу очень много политических билбордов, это в основном «Европейская солидарность», ОПЗЖ, есть даже несколько баннеров Партии Пальчевского. Самое интересное, что я вообще не видел ни одного населённого пункта в Луганской области, куда бы баллотировались либо по партийным списком, либо просто кандидаты от этой политической силы.
Местные политики, которые, например, были в городском совете до введения военно-гражданской администрации, сейчас активной политической деятельностью не занимаются. Проводит периодически разные мероприятия военно-гражданская администрация, но я не видел большого количества других политических событий.
– Чуствуется ли в Рубежном, что сейчас этот город стал, можно сказать, политическим центром Луганской области? Отличается ли эта местная компания от предыдущих?
Несмотря на карантин, ситуация похожа на выборы, которые были ранееАлексей Артюх
Алексей Артюх: Несомненно, ощущается. Политические силы уже во всю агитируют, везде стоят палатки, борды, раздаются листовки, клеится реклама, кандидаты проводят встречи с избирателями. Несмотря на карантин, ситуация похожа на выборы, которые были ранее.
Если говорить о разнице между парламентскими выборами, несколько изменилась ситуация по части политических сил, которые являются фаворитами, проявляют активность. Сейчас активность партии «Слуга народа» несколько снизилась. ОПЗЖ и «Наш край», наверное, проявляют наибольшую активность.
– У вас недавно даже состоялись дебаты между кандидатами на пост городского головы между Валерием Харчуком, самовыдвиженцем, и Сергеем Хортивым, представителем партии «Наш край». Как выглядели эти дебаты? Почему на них согласился Хортив, ведь он, скорее всего, является лидером?
Алексей Артюх: На самом деле прямого подтверждения с его уст, что он будет в них участвовать, не было. Дебаты проходили во дворце культуры, собралось по разным подсчётам около ста зрителей, плюс организаторы и информационные партнёры. Дебаты шли в одностороннем порядке, это было более похоже на общение Валерия Харчука со зрителями и журналистами. В это время Сергей Хортив проводил встречи с избирателями.
Вероятнее всего, действительно Сергей Хортив является лидером. Это бывший городской голова, за отставку которого проголосовали депутаты. После этого было несколько судов, где он восстанавливался. Всё закончилось тем, что мы подошли к выборам, и сейчас уже какие-то действия проводить нет смысла.
Сейчас он находится, скорее всего, на первом месте, горожане связывают изменения, которые происходили в городе за последние несколько лет, непосредственно с его работой. Он ещё заручился поддержкой политической силы «Наш край», которая имеет высокий рейтинг, и сейчас ему, скорее всего, даже нет смысла ходить на какие-то мероприятия вроде дебатов, чтобы показать себя.
– Не смущает избирателей, что Сергей Хортив 6 марта 2014 года голосовал за введение российских войск на территорию Украины в статусе депутата Луганского областного совета. Важен ли этот факт для жителей Рубежного?
Для большинства жителей на первом плане стоят экономические вопросыАлексей Артюх
Алексей Артюх: Этот вопрос, к сожалению, для большинства жителей Рубежного не имеет большого значения. Скорее всего, для большинства жителей Луганской области сейчас на первом плане стоят какие-то экономические вопросы. У нас много проблем в области, мы знаем о ситуации с шахтами, с предприятиями: люди уезжают, не хватает рабочих мест – и на этой теме как раз пророссийские политические силы часто любят спекулировать. Поэтому вопросы 2014 года для большинства людей сейчас, по моему субъективному мнению, не так важны.
– Есть ли в политическом пространстве представители других политических сил, кроме партий-выходцев из бывшей Партии регионов? Питаются ли другие партии работать с избирателями в Луганской области?
Основную массу голосов, скорее всего, возьмут ОПЗЖ и «Наш край»Александр Марченко
Александр Марченко: Стабильно есть в городах партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «За майбутнє», очень слабая активность в этом году в «Самопомочі», достаточно активная «Радикальная партия». Насколько они конкурентоспособны сейчас – сказать сложно. По моему мнению, основную массу голосов, скорее всего, возьмут ОПЗЖ, поскольку у них достаточно высокая поддержка среди людей, и «Наш край». Эта партия имеет достаточно серьёзную структуру, они уже достаточно давно находятся в регионе, активность их периодически зашкаливает. Их обвиняют и в подкупе, говорят «сахарная команда».
Если посмотреть на прошлогодние парламентские выборы, то «Наш край» взял практически все мажоритарные округа, не получилось только в Северодонецке: буквально на 2% опередил представитель «Слуги народа». Это удалось за счёт того, что был однофамилец, и он тянул достаточно большой процент голосов.
Если говорить о мэрах, ситуация немножко иная. Есть люди, которые идут от партий, есть самовыдвиженцы, и они имеют достаточно неплохие рейтинги. Насколько я помню, нынешний мэр Старобельска Яна Литвинова, которая идёт самовыдвиженцем, вполне может на ещё одну каденцию остаться.
– В чём феномен популярности партии «Наш край»?
Александр Марченко: Думаю, в большой активности. Они постоянно проводят различные встречи, раздачи, в том числе сахара, вот карточки какие-то раздавали. Проводят закрытые встречи, о которых мало кто знает. В основном они работают с пенсионерами, людьми старшего возраста.
Работает психология: с людьми встречаются, пьют чай, разговариваютАлександр Марченко
Думаю, что здесь во многом работает психология, многие люди, на которых опирается «Наш край», это люди, которым очень важно внимание. Я думаю, что за счёт этого внимания за них голосуют: не только из-за того, что идёт раздача чего-либо, обещание сделать что-то – просто с людьми встречаются, с ними пьют чай, разговаривают.
Слушатель: Я из Луганской области. Мы смотрим российское телевиденье, мы живём на границе, куда я только не звонила – нет цифрового сигнала. И вот мы смотрим телевиденье России и воспринимаем политику в Украине ихними понятиями. У нас нету демократических партий.
Слушатель: Александр, Луганская область. Я бы назвал это феноменом Черновецкого. Помните такого мэра Киева? Выходит он на сцену, говорит «Мои дорогие бабушки!» – и все бабушки растаяли. То же самое из Шаховым: красивый, молодой человек, и с сахаром – этого достаточно.
– По вашему мнению, хорошо или плохо будет для Рубежного, если его возглавит Сергей Хортив?
Алексей Артюх: Это сложный вопрос. Среди тех кандидатов, которые сейчас баллотируются, мы имеем трёх бывших мэров, бывшего секретаря горсовета, который руководил городом какое-то время, человека, который уже 20 лет мастодонт в местной политике – Валерий Харчук, он известен за пределами города.
В городе у Хортива высокая поддержка. Если брать его прошлое, я, как человек, который в 2014 году выходил против «русского мира», относиться к Сергею Хортиву положительно не могу. Некоторые люди своё мнение по этому поводу поменяли. Аргументируют это тем, что при нём хоть что-то делается, даже несмотря на то, что мы не поддерживаем его какие-то политические взгляды.
– Улеглись ли страсти по поводу того, что не будет выборов в Северодонецке?
Александр Марченко: Не вижу такого эффекта, что было «вот у нас отняли право выбора, мы теперь ничего не можем предпринять, сделать». Отдельные политики, политические силы, которые были в городском совете, продолжают на разных уровнях обращать внимание, что в Северодонецке выборы не будут проводиться. Но нет такой активной кампании, как это было в августе-сентябре, когда стало известно, что выборов не будет.
Возможно, сейчас все заняли выжидательную позицию. Возможно, реклама, которая сейчас висит, связанна с тем, что все ждут, что выборы всё-таки будут назначены: просто на другой срок. Я думаю, что вполне об этом будут говорить весной. Если выборы назначат, тогда партии активно включатся в этот процесс.
Думаю, пока не пройдут местные выборы в других городах, здесь не будут ничего активно делать, потому что они прекрасно понимают, что повлиять на это, скорее всего, не получится – добиться того, чтобы назначили выборы сейчас.
Рубежное – 34 кандидата, Кременная – 25 кандидатовАлександр Марченко
Сейчас партийный ресурс идёт на другие города: то же Рубежное – 34 кандидата, Кременная – 25 кандидатов. Думаю, им некогда этим заниматься, они занимаются теми местами, где выборы будут, и просто ждут, когда появится реальная возможность провести выборы в Северодонецке.
Думаю, что после того, как сейчас пройдут выборы, многие свой ресурс направят на то, чтобы дискредитировать военно-гражданские администрации в Лисичанске и Северодонецке, всячески стараться показывать, что они неэффективны, что нужно проводить выборы.
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