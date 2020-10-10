Представник ЦВК: вибори до районних рад відбудуться по всій Україні, в тому числі на Донбасі

Вибори членів районних рад відбудуться в тому числі й на тих територіях, де скасовані вибори інших органів місцевого самоврядування. Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свобода представник Центральної виборчої комісії, колишній народний депутат від «Партії регіонів» і «Опозиційного блоку» у кількох скликаннях Юрій Мірошніченко.

Мірошніченко визнав, що навколо обґрунтованості виборів районних рад «була велика дискуія».

«Але все ж таки ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів. І в інший спосіб ми не могли діяти. Тому люди оберуть собі в тому числі районні ради», – сказав він.

Представник Центрвиборчкому підкреслив, що вибори районних рад відбудуться і в тих громадах, де скасовані вибори міських, сільських та селищних рад.

«Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради і своїх мерів в територіальних громадах (ви знаєте, що за інформацією, яку надали військово-цивільні адміністрації, у восьми територіальних громадах в Луганській області і в 10-ох у Донецькій області не відбудуться вибори до територіальних громад з питань безпеки, з підстав безпеки), але районні ради будуть на всій контрольованій Україною території сформовані, в тому числі і в Донецькій, і в Луганській областях», – заявив Мірошніченко.

Юрій Мірошніченко став членом Центральної виборчої комісії від партії «Опозиційна платформа – За життя» у жовтні 2019 року. З 2010 по 2014 рік він був представником президента Віктора Януковича у Верховній Раді.

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У серпні Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори і президента, і парламенту проводилися.

У Донецькій області це 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районі. У Луганській області – 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.