Для обробки бюлетенів хворих на COVID-19 не виділятимуть окремих членів комісій – ЦВК

Через те, що виборчий кодекс не писався під умови пандемії, окремих членів комісії, котрі рахували б голоси виборців, що хворіють на COVID-19, не передбачено. Про це в прямому ефірі Радіо Свобода повідомив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий.

«Це (підрахунок голосів – ред.) будуть робити члени комісії. Голосування за місцем перебування здійснюють мінімум три визначені члени, після чого вони приносять відповідну скриньку на дільницю, і підрахунок буде здійснюватися вже після 20-ї години в загальному порядку. В контексті самої процедури підрахунку є рекомендації для всіх членів комісії. Якщо особи (члени комісії – ред.) будуть дотримуватися визначених засобів захисту – носіння маски, рукавичок, захисних екранів, – то в такому випадку робота з документами і присутність осіб на відстані не менше від одного метра можливість зараження зводить до нуля», – сказав Постівий.

У ЦВК також додали, що закупівля засобів захисту для членів виборчих дільниць має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів, а не з «​ковідного»​ фонду.

Виборці, хворі на COVID-19, чи ті, що мають підозру на хворобу, зможуть проголосувати на місцевих виборах за місцем перебування за допомогою виїзних бригад. Для цього треба звернутися ​до дільничної комісії не пізніше як о 20:00 останньої п’ятниці перед днем голосування зі спеціальною заявою і довідкою від сімейного лікаря. Передати таке звернення до дільничної комісії можна через іншу особу,​ рекомендують у ЦВК.

«​Сімейні лікарі мають про це знати і за вимогою пацієнтів, котрі у них на контролі і на самоізоляції, мають видавати відповідні довідки», – зазначив Постівий.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.