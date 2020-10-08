(Друкуємо мовою оригіналу)

Предвыборная борьба в Донецкой области обостряется. Люди, которые после освобождения Донбасса от оккупации российских гибридных сил развивали патриотическое движение в регионе, теперь оказались по разные стороны политических баррикад. Так произошло в Дружковке.

Предприниматель и волонтер Ирина Кирикова и общественный деятель Павел Островский хорошо известны в регионе и хорошо знакомы друг с другом.

Павел Островский, представитель Донецкой областной организации политической партии «Голос», написал заявление в Территориальную избирательную комиссию. И попросил снять с регистрации кандидата на должность городского головы Дружковки Ирину Кирикову. Она идет на выборы как самовыдвиженец.

7 октября на заседание ТИК Дружковки приехали активисты из Славянска и журналисты. Вопрос о снятии Кириковой стоял последним в повестке дня.

И в начале заседания Павел Островский попросил снять с рассмотрения его заявления именно в этот день. Он пояснил, что должен встречаться с представителями международных организаций.

Но комиссия постановила рассмотреть заявление Островского в первую очередь.

Предыстория

24 сентября Ирина Кирикова сдала документы в избирательную комиссию. Также ее включили как кандидата в депутаты в партийный список «Батькивщины».

28 сентября, перед утверждением кандидатов и списков, Кирикова написала заявление и вышла из партийного списка «Батьківщини».

В итоге избирательная комиссия Дружковки утвердила Ирину кандидатом на должность городского головы и утвердила партийный список. Но уже без Кириковой.

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Почему кандидата хотят снять

Павел Островский заявил, что ТИК зарегистрировала Ирину Кирикову кандидатом в мэры Дружковки с нарушением избирательного законодательства.

Я предлагаю исправить это нарушение законодательства

«Комиссия признала факт, что не может лицо одновременно баллотироваться и в городские головы в порядке самовыдвижения, и в депутаты в порядке партийности. И таким образом должна была поступить по закону и отказать в регистрации. Так как комиссия не поступила в рамках и способом, определенным законом, – я предлагаю исправить это нарушение законодательства», – объяснил свою позицию Павел Островский.

Ирина Кирикова убеждена, что норм избирательного законодательства не нарушила. Ведь, во-первых, документы у нее приняли. А во-вторых, она вышла из партийных списков.

Я не нарушила ни одного закона

«Я не нарушила ни одного закона… По закону они (избирательная комиссия – ред.) должны были 24 сентября принять у меня документы, а 25 сказать: вы знаете, вы как-то определитесь, или вы пойдете от партии в депутаты, или вы самовыдвиженцем пойдет на пост городского головы Дружковки. Конечно, они этого не сделали», – сообщила Ирина Кирикова.

Руководитель дружковской организации партии «Батьківщина» Татьяна Бухаркова сообщила, что перед тем, как Кирикову внести в списки, консультировались с членами комиссии. И проблем не было.

Если бы нам сразу сказали, что это невозможно, – мы бы этого не делали

«Если бы нам сразу сказали, что это невозможно, – мы бы этого не делали. Значит, комиссия некомпетентна на тот момент была. Я не раз спрашивала. Зачем бы мы сами себе делали этот «головняк», извините за выражение», – заявила Бухаркова.

Павел Островский, ссылаясь на избирательный кодекс, заявил, что крайний срок, когда Кирикова могла выйти из партийных списков, истек 27 сентября. А заявления она написала 28 сентября.

Да и вообще, по мнению представителя партии «Голос», даже заявление кандидата о выходе из партийных списков не урегулирует конфликт и не дает оснований ТИК регистрировать Кирикову.

Что решили в комиссии

Члены комиссии говорят: консультировались с куратором в Центральной избирательной комиссии. И в Киеве сказали, что никаких нарушений в ситуации с Кириковой нет.

В конце-концов ТИК проголосовала за то, чтобы дать Павлу Островскому письменный ответ на заявление.

Жалоба оставлена без удовлетворения

Вот что пояснил Радио Донбасс.Реалии Михаил Ривоненко, секретарь избирательной комиссии Дружковки: «Жалоба оставлена без удовлетворения, будем так говорить. Если он не согласен с нашим решением, то он может обжаловать его в ЦИК или в суде».

А Ирина Кирикова продолжает участвовать в выборах. Она так комментирует попытку снять ее с выборов: «Кому-то, кто стоит за спинами этих ребят, я очень неудобна. Потому что я никогда не продавалась».

На выборы – врозь

Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало о том, что в Дружковке основных конкурентов за кресло мэра двое: Владимир Григоренко, секретарь горсовета и кандидат от ОПЗЖ, и Виктор Баштовой, самовыдвиженец, участник патриотического движения в городе.

В пользу Виктора Баштового сняли свои кандидатуры самовыдвиженец Олег Еврейский и Денис Миронов от партии «Голос».

Денис Миронов поддерживал Павла Островского на заседании комиссии, где могли снять с регистрации Ирину Кирикову.

Миронов и Еврейский на видео объясняют мотивы своих действий.

На сайте фонда Бориса Колесникова есть статья от 16 января 2020 года. В ней Виктор Баштовой благодарит «друзей из Фонда Бориса Колесникова за заботу о молодежи и ее будущем».

Ирина Кирикова – известный в регионе волонтер. Бывший городской голова Дружковки, ныне – нардеп от ОПЗЖ Валерий Гнатенко судился с Кириковой. Как сообщали СМИ, Гнатенко не нравились заявления Кириковой о его причастности к сепаратизму. Но суд закрыл дело.

Ирина Кирикова участвовала в конфликтной сессии в Торецке, когда нардепа Игоря Шкирю облили красной краской.

«Члены Партии регионов, такие как Шкиря, они привели войну в наши дома, в наши города», – заявила тогда журналистам Кирикова. Еще она вынесла в публичную плоскость проблему гемодиализа в Донецкой области во время жесткого карантина.

Также Виктор Баштовой и Ирина Кирикова вместе состоят в общественной организации «Громада. Дружківка».

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