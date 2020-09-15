(Друкуємо мовою оригіналу)

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Люди будут голосовать за депутатов и сельских, поселковых и городских голов. Как они сделают выбор: под влиянием рекламы, бренда или личных качеств кандидата? Повлияет ли война на исход голосования? И на что обратить внимание, чтобы потом не раскаиваться в последствиях своего выбора? Эти вопросы Радио Донбасс.Реалии обсудило с экспертами. А еще мы узнали мнение жителей Славянска: что должен сделать новый городской голова.

Донбасс готовится к выборам вместе со всей страной. Борды пестрят старыми и новыми лицами, для будущих избирателей проводят праздники.

Но ЦИК решила, что местные выборы пройдут не везде: в 10 сельских, поселковых и городских громадах Донецкой и 8 громадах Луганской области голосование отменили из-за невозможности его организовать и провести.

А чего от новой власти хотят сами избиратели? Об этом мы спросили у жителей Славянска.

Леонид, житель Славянска, сообщил: «Заняться водой и канализацией надо. Это самое главное. Потому что везде, где ни идешь, – такие запахи, что один кошмар».

А вот по мнению Виктории надо решить такие проблемы: «Наверное, дороги отремонтировать. Площадь как-то приукрасить. И, главное, курорт (Славянский курорт – ред.) конечно: побороться за курорт».

Ярослав, житель Славянска, поделился с нами такой идеей: «Построить надо какой-то завод, производство какое-то, которое будет приносить доход, а не «сосать» деньги с предпринимателей. Потому что, если вы хотите, чтобы наш город развивался, – надо создавать промышленность, государственную промышленность, которая будет, благодаря экспорту за границу и поставкам товаров в какой-то другой город, приносить доход».

На Донбассе выбирают власть и миры: украинский и русский – Красноперов

Валентин Красноперов, глава правления ОО «Сильные громады», сообщил Радио Донбасс.Реалии, что, говоря о будущих выборах, важно понимать общий контекст событий на Донбассе. Сейчас, по мнению эксперта, на жителей региона влияют близость войны и кризис.

Существует поляризация взглядов: украиноцентричная и российскоцентричная

«На Донбассе на сегодня усилилось политическое напряжение в контексте войны. Существует поляризация взглядов: украиноцентричная и российскоцентричная. Молодежь, само собой, более украиноцентричная. Но, к сожалению, есть большое количество людей, особенно пожилого возраста, которые, что бы ты ни делал, какие децентрализации и ремонты дорог бы не проводил, – все равно им будет не хватать российского культурного, политического дискурса», – считает эксперт.

По словам Красноперова, сейчас на Донбассе происходит серьезное усиление и пророссийских, и проукраинских партий. Например, 16 процентов опрошенных жителей Краматорска поддерживают ЕС. А еще очень высокая поддержка у ОПЗЖ. А вот умеренные центристские партии здесь менее популярны, чем на той же Харьковщине или Днепропетровщине, говорит Валентин Красноперов.

А как быть с «крепкими хозяйственниками»? По мнению Красноперова, условия для них есть в немногих городах, например, в Мариуполе, Краматорске и Покровске.

А вот в большинстве городов Донбасса, считает эксперт, нет такой ниши. Ведь города эти, по мнению Красноперова, дотационные, малоресурсные и депрессивные. А это создает проблему для имиджа «хозяйственника».

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Политическая реклама, считает эксперт, может сработать только для уже известных личностей. А если себя пропагандирует человек малоизвестный, то ему могут просто не поверить.

Но одно дело – знать кандидата. Другое дело: знать, что может этот кандидат во власти, а что – не в его полномочиях. Насколько люди в этом разбираются?

По опросам, люди понимают ответственность местной и центральной власти

«Прогресс идет, – считает Валентин Красноперов. – Но это будет зависеть от каждого города. Но ситуация с осознанием разницы в полномочиях местного самоуправления не такая плохая, какой была до децентрализации. По опросам, люди понимают ответственность местной и центральной власти».

А вообще на Донбассе с местными выборами ситуация будет отличной от всей Украины. Кроме выбора политического, уверен эксперт, люди будут делать еще и выбор между двумя мирами: украинским и русским.

Большая часть общества будет идти и понимать, а будет еще и такая, которая будет идти и голосовать за «русский мир»

«Резюме такое: большая часть общества будет идти и понимать, а будет еще и такая, которая будет идти и голосовать за «русский мир». В отличие от всей Украины, на Донбассе люди будут идти дополнительно не только за местными полномочиями, а еще и будут выбирать свою сторону в существующем конфликте», – говорит эксперт.

На что надо обращать внимание перед голосованием, чтобы потом не было обидно за свой голос? Валентин Красноперов советует прислушиваться к активным горожанам, которые «пинают» чиновников.

Спрашивать: скажите, как вы будете сюда привлекать деньги и инвестиции

А активистам и журналистам, по мнению Красноперова, надо ставить перед кандидатами важные вопросы: «Сегодня надо обратить внимание на то, насколько у кандидата в мэры есть понимание, как спасать катастрофическое социально-экономическое состояние громады. Как он будет задействовать инвесторов, как он будет задействовать ресурсы. Не как он будет распоряжаться существующим ресурсом: его мало, его нет почти. А во-вторых спрашивать: скажите, как вы будете сюда привлекать деньги и инвестиции».

А журналисты и активисты, уверен Валентин Красноперов, должны доводить эту информацию до избирателей.

«99 процентов обещаний невозможно исполнить» – Романенко

Андрей Романенко, координатор Центра общественного контроля «ДІЙ-Краматорськ», говорит, что опыт последних президентских и парламентских кампаний показал, что подходы к выбору изменились. На смену «крепким хозяйственникам», по мнению эксперта, пришли популисты, которые много обещают и предлагают простые решения.

На этих выборах люди выберут именно бренды

«Если раньше были четкие ролевые модели («крепкий хозяйственник», проевропейский, пророссийский, за русский язык, против русского языка), то сейчас все абсолютно смешалось. Картинка большинства людей формируется на основании центральных каналов. На этих выборах, у меня есть такое ощущение, что люди выберут именно бренды. Условно говоря, ОПЗЖ говорит о том, что мы должны дружить с Россией и прекратить войну. Как это можно сделать на уровне городского совета, – для меня не очень понятно. Но люди будут выбирать, условно говоря, партию, в которой Рабинович говорит хорошие и правильные, как им кажется, вещи», – считает Романенко.

Повлияют ли боевые действия на выбор людей? Андрей Романенко считает, что фактор войны уже не влияет на решение избирателя. Пример тому – высокий рейтинг одной из партий, которая отстаивает идеи (в том числе, защиты «русского мира»), которые и привели, по мнению Романенко, войну на Донбасс.

В одной реальности существуют политические силы, а в другой – избиратели

«Мне уже кажется, что даже эти призывы о том, что мы единственная партия, которая знает, как остановить войну, – они уже ни о чем. Люди просто не верят в это. Это какие-то внутренние рефлексии политиков. Политические силы скармливают своим избирателям не те нарративы, которые нужны избирателям, а которые руководителям политических сил кажутся правильными. И это полное разложение на две параллельные реальности. В одной реальности существуют политические силы, а в другой – избиратели. Условного избирателя Краматорска волнуют проблемы медицины, образования, дорог и коммунальных тарифов. А при этом мы им говорим о завершении войны, о выборе в пользу России или в пользу Европы», – убежден эксперт.

Что же, по мнению Андрея Романенко, надо узнать до голосования, чтобы потом не разочароваться в своем выборе?

Надо обратить внимание на историю кандидата. Я не верю в то, что кандидаты резко вдруг начали изменяться

«Надо обратить внимание на историю кандидата. Я не верю в то, что кандидаты резко вдруг начали изменяться. Когда человек, будучи 10 лет депутатом городского совета, ничего не делал, а тут вдруг решил изменить все вокруг себя, то нужно смотреть историю кандидата, потому что это не правда, люди не меняются. И, все-таки, читать программы. Потому что сейчас очень хитрая технология, когда публично обещается одно, а в программу вписывается совсем другое. Меньше верить обещаниям. Мы четко должны понимать, – продолжает Романенко, – что 99 процентов всех обещаний, которые даются перед выборами, их невозможно исполнить, потому что их невозможно исполнить. Это не хорошо и не плохо, – это такая торговля мечтой, которой спекулируют кандидаты», – делает выводы Андрей Романенко.

Кстати, избирателям есть, что изучать. Ведь с 15 сентября началась регистрация кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых и городских голов.

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