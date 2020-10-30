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Всего двумя днями раньше, 28 октября, Украина на заседании ТКГ предложила разработать план по выполнению Минских соглашений и договорилась про открытие двух КПВВ – в Золотом и Счастье. А в ночь с 29 на 30 октября под обстрелом гибнут двое украинских военных. Что это – совпадение или целенаправленная дестабилизация на фронте?

Обстрел начался 29 октября около полуночи. Подробности Радио Донбасс.Реалии рассказал Александр Егоров, офицер службы по связям с общественностью 36-й бригады морской пехоты.

Получили ранения, не совместимые с жизнью, сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич

«Вблизи населенного пункта Водяное из-за вражеского обстрела получили ранения, не совместимые с жизнью, сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич. Осуществляли обстрел из автоматического гранатомета», – рассказал Егоров. По его словам, других жертв от этого обстрела нет.

По информации сообщества InformNapalm, обстрелять украинские позиции могли силы 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты российских гибридных сил (в/ч 08809, ППД в г. Новоазовск). В сообществе отмечают, что это подразделение характеризуется низким уровнем дисциплины.

«Кроме того, зона ответственности 9-го полка периодически используется для «обкатки» артиллерийских подразделений ВС РФ, в частности – выпускников артиллерийских учебных заведений России», – сообщили в InformNapalm.

Дали адекватный отпор, чтобы прекратить этот обстрел противника

«Они осуществили обстрелы, а мы, когда уже были погибшие, дали адекватный отпор, чтобы прекратить этот обстрел противника. Сейчас обстрелов нет. Ситуация под контролем наших войск и подразделений», – говорит Александр Егоров.

На провокации адекватно ответили – ООС

На странице ООС командующий операцией Владимир Кравченко говорит о намеренном срыве перемирия.

Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира

«Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехстороннего контактной группой 22 июля 2020. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира. На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил адекватно ответили, заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины», – говорится в заявлении командующего ООС.

Что говорят у Зеленского

В офисе президента со ссылкой на Алексея Арестовича, советника по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ, сообщили еще и о раненном бойце.

Ранен один и убиты два наших военных

«Представители незаконных вооруженных формирований вчера открыли прицельный огонь по позициям украинских войск в районе Водяного. В результате таких действий ранен один и убиты два наших военных», – приводят в офисе президента слова Арестовича.

Также в сообщении говорят, что один военный получил ранения на участке к северу от Золотого-4 (это Луганская область) из-за разрыва гранаты ВОГ-25, которую сбросили с беспилотника.

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В отличие от командования ООС, сообщившего про «адекватный ответ», в офисе Зеленского сообщили о том, что задействовали «координационные механизмы в рамках Трехсторонней контактной группы с ОБСЕ и российской стороной и с их помощью прекратили обстрелы».

Позиция боевиков России

В оккупированном российскими гибридными силами Донецке заявили, что за прошедшие сутки (те самые, когда погибли двое украинских военных) перемирие якобы нарушили один раз. Под обстрел попали окрестности населенного пункта Пикузы (до переименования – Коминтерново). Это неподконтрольная Украине территория. Именно Пикузы расположены рядом с Водяным, которое обстреляли в ночь с 29 на 30 октября. По версии украинских военных, огонь по ним велся оттуда.

Эдуард Басурин, представитель российских гибридных сил, сообщил, что ситуация на фронте обострилась. А 30 октября, по его словам, от взрывчатки, якобы сброшенной с беспилотника, погиб боевик.

«В условиях обострения внутриполитической конфронтации в Украине и усиления внутренних проблем, вызванных пандемией коронавируса, у Киева возникла необходимость переключения внимания населения на ситуацию юго-востока Украины», – сказал Басурин в эфире пропагандистских СМИ.

В случае нарушения перемирия Басурин пообещал принять «адекватные меры».

«России выгодно обострение» – Михаил Самусь

28 октября на встрече ТКГ Леонид Кравчук предложил разработать план действий по разблокированию переговоров и выполнению Минских соглашений.

Украина также подготовит свой проект плана действий

«Украина также подготовит свой проект плана действий. Поэтому предлагаем за неделю досрочно собрать заседание ТКГ, чтобы продемонстрировать нашу готовность решить насущные вопросы работы», – сказал Леонид Кравчук.

На этой же встрече договорились про открытие двух КПВВ в луганской области: в Золотом и Счастье.

А через сутки – обстрел и гибель двух украинских военных. Неужели так совпало?

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, сообщил Радио Донбасс.Реалии, что достижения на переговорах, а затем смертельный обстрел, – полностью укладываются в логику поведения России.

У России другой план и другой алгоритм

«Это не совпадение. Когда Украина говорит, что разработает алгоритм по реализации Минских договоренностей, – это означает, что это будет украинская логика процесса, украинский алгоритм, который состоит в том, что сначала Россия выводит свои войска, передает нам контроль над границей, а потом проводятся выборы и проводятся политические изменения в Конституции и так далее. У России другой план и другой алгоритм, другая «дорожная карта»: сначала мы изменяем Конституцию и изменяем законодательство, проводим выборы и легализируем «народную милицию», проводим амнистию боевиков, а потом они начинают выводить войска и передают нам вроде бы границу», – анализирует ситуацию Самусь и добавляет: украинский план не может понравится России, поэтому она и дестабилизирует ситуацию на фронте.

По мнению эксперта, документы, которые подписали в Минске, – несовершенны и отвечают интересам России перевести конфликт на Донбассе в подобие приднестровского, то есть «заморозить». Поэтому любые перемирия в рамках минских договоренностей, считает Самусь, не будут стойкими. Ведь если России, прогнозирует эксперт, не удастся заставить Украину сначала изменить Конституцию, провести выборы в ОРДЛО, а потом ждать исполнения обещаний о выводе войск и передачи под контроль границы, – она может активизировать боевые действия в любой момент.

Идет шантаж: если ты не пойдешь на уступки, мы будем убивать украинских солдат

«На фоне внутриполитического обострения в Украине России выгодно обострение ситуации на Донбассе, чтобы давить еще больше лично на президента Украины. Ведь он публично взял на себя ответственность установить мир на Донбассе, и на этом можно сыграть. И как раз этим занимается Россия. Она давит на президента, чтобы он пошел на уступки. Грубо говоря, идет шантаж: если ты не пойдешь на уступки, мы будем убивать украинских солдат. Это тактика простая и традиционная для России», – убежден Самусь.

И эту ситуацию, по его мнению, нельзя изменить, пока Украина действует в рамках Минских соглашений.

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