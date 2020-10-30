Через загибель бійців Україна терміново скликає безпекову підгрупу в ТКГ

Делегація України в Тристоронній контактній групі для врегулювання на окупованій частині Донбасу через загибель двох українських бійців внаслідок обстрілів противника ініціює термінове засідання робочої підгрупи ТКГ з безпеки, мовиться в новостворених облікових записах делегації в соцмережах.

Як мовиться в повідомленні, 30 жовтня о 0.28 противник здійснив обстріл із напрямку окупованого села Пікузи на Водяне на півдні Донеччини, використовуючи автоматичні станкові гранатомети АГС і підствольні гранатомети, внаслідок чого загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України.

При цьому в повідомленні стверджується, що «порушення режиму припинення вогню було зупинено з використанням координаційного механізму».

Раніше 30 жовтня іншу версію подав пресцентр Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.

Там повідомляли, що порушення режиму припинення вогню було зупинено завдяки тому, що «на вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь», змусивши його «повернутись до режиму тиші» після прицільного обстрілу зі стрілецької зброї і ручного протитанкового гранатомета, який призвів до загибелі бійців біля Водяного. Також про такі дії російських гібридних сил повідомили представників ОБСЄ через Спільний центр контролю та координації, поінформували в пресцентрі.

Як заявив із цього приводу командувач Об’єднаних сил, така «зухвалість» противника свідчить, що російські гібридні сили спрямовано йдуть на зрив домовленостей про припинення вогню. «Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру», – наголошено в його заяві.

Про загострення в пресцентрі ООС повідомляли й раніше. Зокрема, протягом доби 29 жовтня російські гібридні сили порушили режим припинення вогню п’ять разів, унаслідок обстрілів противника були поранені двоє українських військових. Про можливу вогневу відповідь українських військових того дня нічого не повідомлялося.

Протягом попередніх двох днів делегація України в ТКГ відкрила облікові записи в телеґрамі, фейсбуці і твітері. Це сталося після того, як її радником із питань інформаційної політики на громадських засадах і фактичним речником був призначений блогер Олексій Арестович.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». При цьому російські гібридні сили порушують її практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу зазнають поранень чи й гинуть. Українська сторона, дотримуючись перемир’я, майже ніколи не відповідає на ці обстріли.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.