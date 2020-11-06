Зеленський: радники лідерів «нормандської четвірки» проведуть відеоконференцію 13 листопада

Радники лідерів країн «нормандської четвірки» проведуть відеоконференцію 13 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«13 листопада відбудеться відеозв'язок радників «нормандської четвірки», на якому обговорюватимуть усі майбутні кроки», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в Луганській області.

11 вересня у Берліні відбулися переговори політичних радників керівників держав-учасниць «нормандського формату» щодо врегулювання ситуації на Донбасі, вони протривали сім годин і завершилися без проривів.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.