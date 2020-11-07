Бойовики на Донбасі двічі порушили режим «тиші», українські військові не постраждали – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби двічі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Так, проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю і гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Ці постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали, додали у пресцентрі ООС.

Українські військові внаслідок обстрілів не постраждали, йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 7 листопада, військові порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксували.

Незаконне збройне угруповання «ДНР», своєю чергою, заявляє про обстріли окупованих ними територій Збройними силами України. Угруповання «ЛНР» про обстріли не повідомляє.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.