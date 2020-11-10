Луганські прикордонники: бойовики не пропускають людей, які перетинають лінію розмежування на нових КПВВ

Контрольовані Росією сили не пропускають людей, які перетинають лінію розмежування через нові контрольні пункти в’їзду-виїзду в Щасті й Золотому на Луганщині, повідомили Радіо Свобода в Луганському прикордонному загоні.

Станом на 14:00 у Щасті українські прикордонники пропустили до непідконтрольної території 10 осіб, «але їх завернули бойовики». Їх оформили й пропустили на контрольовану територію України. У Золотому лінію розмежування перетнув один транспортний засіб з водієм і один пішохід. Їх також не пропустили на непідконтрольну Україні територію.

«Люди спостерігали якісь облаштування на пропускних пунктах з боку окупації, але бойовики говорять, що «пропуску нема і повертайтеся назад», – розповіли Радіо Свобода прикордонники.

При цьому в Станиці Луганській в обидва боки лінію розмежування перетнули «трохи більш як 200 людей».

10 листопада Україна відкрила всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі для пішоходів та автомобілів. Зокрема, з українського боку запрацювали два нові КПВВ у Луганській області – «Щастя» та «Золоте».

Заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода) розповів, що нові пункти пропуску відкрили на виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччині в Парижі в грудні 2019 року, «коли питання коронавірусу ще не було на часі».

КПВВ були закриті на лінії розмежування з 15 жовтня через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.