Сьогодні Україна відкриває всі КПВВ: чому?

10 листопада штаб ООС відкриває всі КПВВ на Донбасі для пішоходів і автомобілів в обидва боки, враховуючи два нових – «Щастя» і «Золоте» в Луганській області: при обов’язковому температурному скринінгу і добровільній самоізоляції. З кінця березня на блокпостах з боку України діяли обмеження через «поширення коронавірусної інфекції в ОРДЛО».

Угруповання ж «ДНР» і «ЛНР» відмовилися випускати людей без прописки на підконтрольній Україні території.

Чому штаб ООС з середини листопада – в розпал зростання захворюваності на COVID-19 в Україні – вирішив відкрити КПВВ? Чому підконтрольні Росії угруповання відмовилися це робити? І чи можуть відкриті блокпости на Донбасі за умови, що російські гібридні сили випустять людей, спровокувати сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар, менеджер програми «Радник з питань ВПЛ», координатор благодійного фонду Stabilization Support Services Валерія Вершиніна і політолог Олег Саакян.

– Що змінилося, що командувач ООС (адже це його повноваження) раптом вирішив відкрити всі КПВВ на Донбасі, хоча у цей час спостерігається зростання захворюваності на коронавірус?

Богдан Бондар: Ми маємо відповіді, закладені ще у 2019 році. 9 грудня було засідання в «нормандському форматі», тоді домовилися про додаткові КПВВ, питання коронавірусу ще не було на часі. Були різні дати, але послідовно російська сторона гальмувала відкриття. Крайня дата, заявлена ще пів року тому, на початку літа – 10 листопада поточного року.

Ми розуміємо, що даємо можливість навіть у цей непростий час перетинати лінію розмежування, отримувати кваліфіковані медичні послуги, певні інші послуги, адже життя не зупиняється. Навіть закриті через коронавірус КПВВ все одно певним чином працюють і на луганському, і на донецькому напрямках.

– Зараз, наскільки я розумію, всі КПВВ відкриваються без обмежень, крім вимірювання температури і згоди на встановлення застосунку «Дій вдома» або обов’язкової обсервації. В Станиці Луганській 13 жовтня закривалося КПВВ, штаб ООС повідомив про це лише за два дні: багато людей застрягли на лінії зіткнення – тоді йшлося про недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції в Луганській області. Що змінилося нині, якщо відкриваються всі КПВВ?

Богдан Бондар: Щодо Станиці Луганської питання було трохи в іншому. Відбулися пожежі, були пошкоджені будівлі, зокрема Червоного Хреста, комунікації, кабелі забезпечення, тому за зверненням місцевих адміністрацій тимчасово закрили це КПВВ. І навіть під час закриття певним чином пропускали людей: там були різні потреби, вони визначені у наказі командувача.

Необхідність відкриття КПВВ зараз є

Ми бачимо, що необхідність відкриття КПВВ зараз є. Наприклад, відбулась пожежа: де перетинати інший – їхати через Донецьк? Тому Україна послідовно сказала: відкриваємо «Золоте», «Щастя». Будемо мати три КПВВ на луганському напрямку – це позитивно. Так, погано, що зараз активізація коронавірусу, але будем надіятися на краще.

– Багато людей побоюються сплеску захворюваності, тому що на непідконтрольній Києву території немає даних щодо розвитку хвороби, однак свідчення жахливі: лікарні переповнені, ліків немає. Що ви скажете людям у відповідь на їхні побоювання, що станеться підвищення захворюваності, якщо та сторона пропустить людей?

Заходи, які вживаються медичним персоналом, дозволять утримувати певний режим

Богдан Бондар: Думаю, заходи, які вживаються медичним персоналом, дозволять утримувати певний режим. Так, ми бачимо, що скрізь іде певне збільшення захворюваності, про це говорилося і раніше, це підкріплюється сезонними захворюваннями. Але чому не пропускати людей, у яких потенційно не підтверджена загроза захворюваності, не давати можливість, наприклад, студентам, які вступили, людям, які оформлюють певні документи, перетнути лінію зіткнення? ЦНАПи, ті послуги, які ми зараз розгорнули практично на КПВВ, дозволяють навіть не заходити до кінця на підконтрольну Україні територію, вирішити питання і повертатися знову на непідконтрольну територію. Це теж позитив, я думаю.

– Чи може змінитися рішення щодо роботи КПВВ? Від чого? Україна знову може закрити їх або обмежити їхню роботу?

Богдан Бондар: Думаю, що КПВВ будуть працювати, але в обмеженому варіанті. Все одно повинна бути програма «Дія», захисні маски, певні обмеження. Пройде якийсь час – місяць-півтора, – і ми будемо дивитися на ситуацію: якщо виникне необхідність (ми теж орієнтуємося на потреби органів місцевої влади), ми будемо діяти, ухвалювати інші рішення.

– Чи комунікували ви з угрупованнями «ЛНР», «ДНР» щодо відкриття КПВВ? Чому вони, з вашої точки зору, відмовилися відкрити їх синхронно з Україною?

Я бачу чітко політичне рішення з тієї сторони

Богдан Бондар: Я не знаю «ЛНР» і «ДНР» – у нас є окремі райони Донецької і Луганської областей України. Коли ми комунікуємо на засіданні Тристоронньої контактної групи, в першу чергу звертаємося до російської сторони, до тих, хто є, так би мовити, стороною від ОРДЛО. І тут я бачу чітко політичне рішення з тієї сторони. Наприклад, «Золоте» ми були готові відкрити ще в 2016 році, але все це тягнулося російською стороною навмисне. І зараз я вважаю, що з російської сторони це дійсно політичне рішення, направлене на те, щоб показати, що Україна не спроможна забезпечити безпеку людей, які переміщуються з окупованих територій на підконтрольні Україні території.

Щодо КПВВ в районі Щастя: ми з самого початку говорили, що в першу чергу це буде пішохідний варіант, а «Золоте» – автомобільний і пішохідний. Є два мости в районі Щастя: через річку Сіверський Донець і через канал, відповідно існують певні проблеми в дорожників. Зараз інтенсивного автомобільного руху ми не можемо допустити, але в подальшому – я думаю, що і там він буде відкритий, коли дозволить обстановка.

Валерія Вершиніна: Від самого початку, коли було ухвалене рішення про закриття КПВВ, коаліція громадських організацій, до якої входить благодійний фонд Stabilization Support Services, підкреслювали, що це рішення було ухвалене всупереч певній логіці. Замість того, щоб попередити людей, дати їм час перетнути лінію розмежування, рішення було ухвалене досить сумбурно.

Велика кількість людей просто не була готова залишатися проживати на підконтрольній Україні території так довго, накопичувалися люди, які навіть у наметах жили, мешкали біля КПВВ, намагаючись його просто перетнути. Одночасно велика кількість людей опинилася на окупованій території, так само не могла повернутися.

Рішення відкрити КПВВ і розпочати пропуск людей дійсно є дуже важливим

Наразі існує вимога про встановлення застосунку «Дій вдома» або обсервації, що є в принципі досить значним запобіжником. Я вважаю, що рішення відкрити КПВВ і розпочати пропуск людей дійсно є дуже важливим. Ми говоримо про переміщення громадян України всередині країни, і від переміщення людей через КПВВ буде не більше шкоди, ніж від переміщення людей між областями.

Велика проблема в тому, що збільшується кількість захворювань, зменшується фонд ліжко-місць, але я не бачу наразі передумов, щоби переміщення людей через КПВВ суттєво вплинуло на цю ситуацію. Люди, які здебільшого мешкають на непідконтрольній території, і до лікарень звертаються на непідконтрольній території. Медичний туризм на велику відстань майже не працює.

– Чи ефективний застосунок «Дій вдома»? Є спосіб його обійти, чи це дійсно гарант, запобіжник розповсюдження коронавірусної інфекції?

Система не розпізнавала людину, хоча вона була на місці

Валерія Вершиніна: З одного боку, програма досить ефективна. З іншого боку, періодично давала збої не на користь людей. Наприклад, система не розпізнавала людину, хоча вона була на місці: доводилося телефонувати до підтримки, щоб розібратися. Крім того, вона, на жаль, не встановлювалася на певні типи телефонів.

Знову ж таки, виникає питання щодо людей, які через матеріальні обставини не можуть придбати собі телефон тієї якості, який дозволяє встановити цю систему. Благодійний фонд «Право на захист» робив моніторинг місць обсервації буквально два місяці тому. За результатами дослідження, місця обсервації були у абсолютно жахливому стані. Тобто людина, в якої немає грошей, щоб встановити застосунок «Дій вдома», буде змушена перебувати у місцях обсервації, які, на жаль, досить слабо облаштовані, щоб там перебували люди.

Ми не можемо розраховувати, що буде більше ніж 1-2 тисяч людей на добу

До карантину звичайна кількість людей, які переміщувалися, була близько 10 тисяч на одному КПВВ. Наразі, навіть якщо КПВВ відкриють, ми не можемо розраховувати, що це буде більше ніж 1-2 тисяч на добу. Тобто люди навіть за умови відкриття КПВВ будуть проходити значно повільніше. Застосунок «Дій вдома» буде фактично гарантувати, що вони пройдуть самоізоляцію. Але це дозволить людям повернутися додому, бо велика кількість осіб дійсно застрягла не там, де мала би бути.

Олег Саакян: Я б сказав, що політична складова тут також присутня. Все ж таки частина з цих КПВВ ремонтувалася, плюс зараз є домовленості про відкриття додаткових – і це такий широкий жест, зокрема і політичний, який, звісно, має гуманітарну основу.

На сто відсотків певна критика влади почнеться і стосовно захворюваності

Безумовно, це робиться подекуди навіть в мінус для електоральних позицій, тому що ми розуміємо, що, на жаль, в нас дуже часто ситуацію з окупованими територіями можуть політизувати, використовувати в своїх цинічних, політичних інтересах. На сто відсотків певна критика влади почнеться і стосовно захворюваності: одразу почнуть розповідати, що ці захворіли саме через те, що відкрили окуповані території, що це знову якийсь план Кремля, Путіна тощо. Хоча, направду, це наші громадяни, для нас підвищувати зв’язність важливо.

Плюс політична складова в тому, щоб продемонструвати з того боку неконструктивність, оскільки ми відкриваємо одразу всі КПВВ, а от з того боку поки невідомо, чи вони відкриються, в якому обсязі. Окупаційні адміністрації, Російська Федерація скористалися цією ситуацією, щоб ще більше продемонструвати населенню окупованих територій, що з Україною нічого спільного вже не буде, кожен рік буде лише гірше, складніше, пересувати буде майже неможливо. Відповідно, вони повісили замок і створили відчуття, що Україна – це щось вже ефемерне, що в принципі дороги назад нема, а якщо треба поїхати, то через Росію: це складно, дорого тощо. Я думаю, що в цій ситуації також присутній цей елемент і світоглядне протистояння, тут українська влада, мені здається, діє абсолютно вірно.

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