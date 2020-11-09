Всі послуги на лінії розмежування можна отримати, не заходячи на підконтрольну територію – штаб ООС

Всі послуги, що українська сторона розгорнула на контрольно-пропускних пунктах через лінію розмежування на Донбасі, можна отримати не заходячи на підконтрольну Україні територію. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявив заступник командувача Операції об’єднаних сил Богдан Бондар.

«Ті ЦНАПи та послуги, які ми розгорнули практично на КПВВ, вони дозволяють, навіть не заходячи на територію України до кінця, вирішити питання і потім повертатися знову на непідконтрольну територію», – зазначив Бондар.

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Штаб ООС 10 листопада планує відновити пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на Донбасі. На території Донецької області через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

На пунктах пропуску працюватимуть відділення «Ощадбанку», пошти та Центри надання адміністративних послуг.

Пропуск громадян і транспортних засобів відбуватиметься щоденно з 8:00 до 16:00 за київським часом.

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Своєю чергою, підтримувані Росією угруповання «ДНР» та «ЛНР» на підконтрольних інформаційних ресурсах заявляють про те, що не відкриватимуть пункти пропуску зі свого боку.

Про відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування 28 жовтня домовилася Тристороння контактна група з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».