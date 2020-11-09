Україна зробила все можливе, щоб переходи з ОРДЛО відкрилися – штаб ООС 

Україна зробила все можливе для того, щоб усі контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування з непідконтрольними Києву районами Донецької та Луганської областей відкрилися. Про це в коментарі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявили в штабі Операції об’єднаних сил. За даними штабу, українська сторона повідомила моніторингову місію ОБСЄ про готовність відкрити КПВВ на лінії розмежування. Місія ОБСЄ, в свою чергу, повідомила про це російські гібридні сили.

«Українська сторона все зробила для того, щоб людей пропустили. Через СЦКК ми повідомили місію ОБСЄ, відповідно ОБСЄ повідомило ту сторону, для того, щоб отримати гарантії безпеки. Принаймні на сьогодні ми зробили все, щоб перехід був можливий», – наголосили в штабі ООС.

За даними штабу ООС, 10 листопада відновлять пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на Донбасі. На території Донецької області через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Пропуск громадян і транспортних засобів відбуватиметься щоденно з 8:00 до 18:00 за київським часом.

Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації.

КПВВ на лінії розмежування на Донбасі закриті з 15 жовтня через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.