10 листопада на Донбасі відновлять роботу всіх КПВВ – штаб

О 8:00 10 листопада на Донбасі відновлять роботу всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду, обіцяє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

На території Донецької області громадян пропускатимуть через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» та «Золоте».

Пропуск громадян і транспортних засобів проводитимуть щоденно з 8:00 до 18:00.

«Під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки», – наголосили в ООС.

Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації.