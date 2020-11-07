Зеленський: Світовий банк дасть Україні 100 млн доларів на відновлення економіки Донбасу

Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки і підприємництва на підконтрольних уряду територіях на сході України, повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський.

Він подякував Світовому банку за підтримку територіальної цілісності країни.

«Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць президент не навів.

Водночас сайт Світового банку повідомляє, що 6 листопада Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила проєкт вартістю 100 мільйонів доларів, спрямований на підтримку діяльності українського уряду щодо сприяння соціально-економічному відновленню й розвитку східної України, де конфлікт вплинув на життя понад п'яти мільйонів українців.



«Проєкт буде зосереджений на територіях Луганської області, підконтрольних уряду України, які зазнали найбільш серйозного економічного спаду через конфлікт, і залучить дуже необхідні інвестиції для поліпшення транспортного сполучення та сприяння відновленню сільськогосподарського сектору», – йдеться в пресрелізі.

Напередодні президент Зеленський разом із представниками дипломатичних місій оглянув новий контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя» на Луганщині, який має почати роботу 10 листопада.

Світовий банк виділив приблизно 13 мільярдів доларів на фінансування близько 70 проєктів в Україні, починаючи з 1992 року.