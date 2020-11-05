Резніков: місія ОБСЄ отримала український «План спільних кроків» на Донбасі

Координаторка Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні Гайді Грау отримала український «План спільних кроків» для вирішення конфлікту на сході України, повідомив віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков в інтерв’ю Радіо Свобода.

«На момент, коли ми з вами записуємо це інтерв’ю, я можу вам підтвердити, що відправили пропозиції на офіс пані Гайді Грау. Я маю підтвердження, що вона його отримала. Я точно знаю, що наша редакція плану дій вже доступна спеціальному представнику голови ОБСЄ», – сказав Резніков в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, ключовими в плані є кілька речей. Його автори узагальнили весь досвід роботи української делегації за шість років.

«Ми взяли за основу, що давно ведеться розмова кожним з представників української делегації про те, що необхідний покроковий і більш детальний план реалізації виконання Мінських угод. Тому що те, що записано в комплексі заходів, це базові речі. Але для того щоб їх реалізувати, треба якісь вже навіть графіки писати», – зазначив Резніков.

Міністр стверджує: «План спільних кроків» є спробою продемонструвати, що Мінські угоди можуть бути реалізовані при виконанні певної черговості, «якщо взагалі є шанс їх реалізувати».

«Базовим блоком залишається вирішення безпекових питань у першу чергу. Це виведення іноземних військ, роззброєння всіх незаконних збройних формувань, повна демілітаризація регіону, введення відповідної місії поліцейської, яка забезпечить охорону громадського порядку», – заявив Резніков.

На його думку, потрібно шукати компроміс, якою могла би бути ця місія.

«Можливо, із розширеним мандатом ОБСЄ, із залученням новостворених поліцейських патрулів, які би створювалися з громадян України, які готові прийняти присягу на вірність українським законам, які не мають досвіду збройного протистояння, щоб не викликати зайвих умов. Це досвід Хорватії ми використовуємо. Це складна робота», – підкреслив міністр.

Представник України в ТКГ вважає, що необхідно створити робочу групу, яка би займалася підготовкою взяття контролю над кордоном між Україною та Росією в місцях, де зараз немає такого контролю.

Крім того, Україна наполягає, що президент Росії Володимир Путін має скасувати свої укази про спрощений порядок отримання російського громадянства жителями непідконтрольних Україні територій.

5 листопада голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук повідомив, що українська сторона підготувала «План спільних кроків». Він передбачає, що у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО 31 березня 2021 року на Донбасі відбудуться місцеві вибори.

Повна версія інтерв’ю віцепрем’єра Олексія Резнікова буде оприлюднена 7 листопада на сайті Радіо Свобода та на YouTube.