Усі КПВВ на Донбасі розпочали роботу, через «Золоте» і «Щастя» бойовики не пропускають – ОДА

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) у Донецькій і Луганській областях розпочали роботу о 8:00 10 листопада, повідомляють пресслужби Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій.

«Усі КПВВ Луганщини розпочали роботу о 8:00. Так, на КПВВ у Золотому, Станиці Луганській і Щасті розпочався пропуск людей через лінію розмежування з підконтрольної українській владі території о 8:00», – йдеться в повідомленні Луганської ОДА у фейсбуці.

Донецька ОДА також зазначає: «Контрольні пункти в’їзду-виїзду «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське» в Донецькій області розпочали роботу о восьмій ранку 10 листопада. Пропускні операції здійснюватимуться щодня з 8:00 до 16:00».

Згідно з інформацією Луганської ОДА із посиланням на Державну прикордоннону службу України, в «Золотому» і «Щасті» пропуск осіб протилежною стороною не спостерігається». На ресурсах угруповання «ЛНР» вказано, що із 10 листопада ці два КПВВ не працюватимуть із боку бойовиків.

Бойовики на своїх ресурсах пишуть також, що Київ ризикує життями людей, відкриваючи КПВВ на Донбасі без узгодження з ними.

В угрупованні «ДНР» заявили, що не будуть відновлювати роботу всіх КПВВ, а пропуск продовжиться лише через підконтрольний їм КПВВ «Оленівка» в режимі «гуманітарного коридору».

Українська сторона вказує, що під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію організовано температурний скринінг, обов’язковою умовою є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції.

«Для пропуску через КПВВ громадяни дають згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації» – йдеться в повідомленні.

Напередодні штаб ООС повідомив, що 8:00 10 листопада на Донбасі відновлять роботу всіх контрольних пунктів в’їзду-виїзду.

КПВВ на лінії розмежування на Донбасі закриті з 15 жовтня через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території.