Застосунок «Дій вдома» періодично дає збої – Вершиніна

Мобільний застосунок «Дій вдома» для проходження обсервації періодично дає збої. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявила менеджер програми «Радник з питань ВПО», координатор благодійного фонду Stabilization Support Services Валерія Вершиніна.

За її словами, ці збої – «не на користь людей». Наприклад, система не розпізнавала людину, хоча вона була на місці, зазначила Вершиніна.

Вона також звертає увагу, що застосунок встановлюється не на всі типи телефонів.

При цьому правозахисниця наголошує на тому, що є багато людей, які не можуть придбати смартфони.

«Виникає велике питання щодо людей, які через матеріальні обставини не можуть придбати собі телефон тієї якості, який дозволяє встановити цю систему», – каже правозахисниця.

Ця ситуація може гостро поставати на лінії розмежування на Донбасі. Там під час карантину люди, які прямують на підконтрольну Києву територію, повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації.

Штаб операції Об’єднаних сил планує 10 листопада відновити пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на Донбасі – на території Донецької області через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» і новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» і «Золоте».

У свою чергу, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» на своїх інформаційних ресурсах заявляють про те, що не відкриватимуть пункти пропуску зі свого боку.

Про відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування 28 жовтня домовилася Тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу.

КПВВ на лінії розмежування були закриті з 15 жовтня через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на окупованій території.