Відкриття КПВВ на Донбасі не вплине на ситуацію з COVID-19 – Вершиніна

Переміщення людей через лінію розмежування на Донбасі суттєво не вплине на захворюваність на COVID-19 і кількість ліжко-місць у лікарнях України. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) заявила менеджер програми «Радник з питань ВПО», координатор благодійного фонду Stabilization Support Services Валерія Вершиніна.

«Від переміщення людей через КПВВ буде не більше шкоди, ніж від переміщення людей між областями. Люди, які здебільшого мешкають на непідконтрольній Києву території, і до лікарень звертаються саме на непідконтрольній території. Медичний туризм на велику відстань не працює майже», – сказала Вершиніна.

Штаб операції Об’єднаних сил планує 10 листопада відновити пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на Донбасі – на території Донецької області через КПВВ «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», а на Луганщині – через КПВВ «Станиця Луганська» і новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя» і «Золоте».

У свою чергу, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» на своїх інформаційних ресурсах заявляють про те, що не відкриватимуть пункти пропуску зі свого боку.

Про відкриття нових пунктів пропуску на лінії розмежування 28 жовтня домовилася Тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу.

КПВВ на лінії розмежування закриті з 15 жовтня через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на окупованій території.