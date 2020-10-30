165 людей перетнули КПВВ «Станиця Луганська» за день – ДПСУ

165 людей перетнули лінію розмежування на Донбасі через контрольно-пропускний пункт «Станиця Луганська». Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії повідомив пресофіцер Державної прикордонної служби України у складі Операції об’єднаних сил Ігор Лизогуб. За його словами, людей пропустили згідно з окремим рішенням командувача ООС.

«Командувачем було прийнято рішення щодо пропуску людей, які мають реєстрацію на тимчасово окупованій території. Від моменту прийняття рішення 655 чоловік прослідувало в бік окупованого Луганська. Зокрема, сьогодні, станом на 16:45 165 чоловік також змогли пройти в бік ОРДЛО», – зазначив речник.

Читайте також: Україна відкриває нові шляхи до Луганська. Як вони працюватимуть (рос.)

КПВВ «Станиця Луганська» – наразі єдиний пункт пропуску на лінії розмежування в Луганській області. Він пішохідний. Його закрили з 15 жовтня через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини.

Громадяни можуть перетинати лінію розмежування в Станиці Луганській лише за окремим рішенням командувача української воєнної Операції об’єднаних сил. Таке рішення може бути ухвалене, «виходячи з документально підтверджених життєво важливих обставин соціально-гуманітарного характеру».