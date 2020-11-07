Как жители Счастья относятся к открытию КПВВ через линию разграничения в их городе? В чем отличие последних местных выборов? И почему провластная партия проиграла на выборах в Луганской области? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Заминированный Донбасс

Украинская разведка седьмой год фиксирует использование российскими войсками на Донбассе запрещенного оружия, а именно – противопехотных мин. Об этом рассказал представитель главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет сайт «Depo.ua».

По его словам, российские силы не просто минируют территорию вдоль линии разграничения – они активно минируют районы вблизи КПВВ, в результате чего на минах подрываются мирные жители, в том числе и дети.

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Более того, в последнее время подрывов на минах значительно больше, ведь в условиях «прекращение огня» боевики взялись активно минировать территорию. Причем, подрывы происходили даже в местах, которые накануне проверяли саперы.

Плюсы, минусы, подводные камни

Жители Счастья в Луганской области по-разному смотрят на открытие КПВВ через линию разграничения. Некоторые видят в этом перспективу лично для себя, некоторые, наоборот. Об этом пишет сайт «Зміст».

Интернет-издание отмечает: одни местные жители надеются получить какую-то копейку на потоке людей с оккупированных территорий так же, как и в Станице Луганской. Кто-то планирует таксовать, кто-то думает заработать на торговле, кто-то собирается сдавать квартиру посуточно.

Другие же счастьинцы наоборот волнуются из-за открытия КПВВ. Люди считают, что с неподконтрольной территории могут прийти криминальные элементы и в городе начнутся квартирные кражи.

Центральную власть уже не обвинишь…

Главное отличие местных выборов 2020 года от предыдущих в том, что новоизбранная местная власть получила полномочия и деньги. Теперь местная власть не сможет сказать громаде, что инфраструктура города или поселка не развивается, потому что государство забирает все деньги и ничего не дает. Об этом в интервью сайту «Новости Донбасса» рассказал директор Института развития территорий Юрий Ганущак.

Эксперт отмечает, что, если так произойдет, значит там неумелое руководство. Потому что в соседней громаде с такими же самыми параметрами все получается. В этом отношении государство четко выставило правила игры – у органов местного самоуправления – полномочия, деньги и внутренняя ответственность перед избирателями.

Лучше сладкая ложь?

Жители Луганской области откровенно проигнорировали пропрезидентскую партию «Слуга народа», хотя на парламентских выборах эта политсила имела рейтинги значительно выше. Об этом пишет еженедельник «Український тиждень».

Издание отмечает, что так проявилось разочарование населения не только политикой, но и отношением власти к региону. Избиратели больше не доверяют обещаниям, при этом наблюдают постоянные ссоры внутри партийного звена. Когда же за разговорами нет дел, избиратели смело выбирают знакомые лица, которые с билбордов обещают завершить войну или угощают сладким сахаром.

Действовать нужно уже сейчас

Прошел почти месяц с тех пор, как масштабные пожары бушевали в Луганской области. Активисты и лесники говорят, чтобы восстановить экосистему, действовать нужно уже сейчас. Об этом пишет газета «Восточный Вариант».

Эксперты утверждают, что высаживать подавляющее большинство лесов придется искусственно. По словам замначальника областного управления лесоохотничьего хозяйства Владимира Шевченко, для восстановления лесов понадобится много материала. Уже сейчас общественные организации и неравнодушные люди помогают лесникам со сбором шишек и желудей. Однако на восстановление экосистемы понадобится не один десяток лет.

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