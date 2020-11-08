Як змінився Луганськ за 6 років війни України та Росії?

На що перетворили Луганськ бойовики «ЛНР»? Скільки платять у так званій «народній міліції»? Ексклюзивні кадри з окупації. Підозрюваний у справі МН17 уперше дав свідчення. Російський військовий Олег Пулатов заговорив про катастрофу Boeing 777 у Донецькій області. Зеленський і Путін закінчують війну на Донбасі? Росія висуває вимоги щодо «ДНР» і «ЛНР». На що готова Україна?