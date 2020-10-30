(Друкуємо мовою оригіналу)

Предварительно экс-народный депутат Украины от Партии регионов и подозреваемый в пособничестве группировке «ЛНР» Владимир Струк побеждает на выборах городского головы 20-тысячного города Кременная Луганской области.

Зачем Владимир Струк пошел в местную политику? Почему он не понес наказание, если действительно поддерживал «русскую весну»? И как ему удалось, возможно, возглавить город на Донбассе?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист из Луганска, сотрудник телепроекта «Донбасс.Реалии» Андрей Дихтяренко, адвокат Маси Найем и помощник кандидата в мэры Кременной Луганской области Владимира Струка Алексей Удовенко.

– Владимир Струк – предполагаемый мер Кременной Луганской области. Это – ожидаемое событие или своеобразная сенсация, учитывая его бэкграунд?

Андрей Дихтяренко: Я достаточно давно слежу за ситуацией в Луганской области, поэтому для меня шока, большого сюрприза не было.

Струк давно окучивал Кременную. На пивзаводе «Пинта» он строил свой бизнес ещё будучи поселковым головой Юбилейного.

Попытки Струка войти в истеблишмент города начались в 2014 году

Журналисты «Реальной газеты» следили за попытками Струка войти в истеблишмент этого города: они начались в 2014 году. Он открывал там бюветы, дарил подарки пенсионерам. То, что случилось сейчас, во многом закономерно. На мой взгляд, это не было неизбежно. Другой момент, что многие люди в городе, которые хотели бы, наверное, этому противодействовать, не смогли на этот раз.

– Важно ли для жителей Кременной, что в прошлом он на словах поддерживал «русскую весну» или люди не обращают на это внимание – для них важны бюветы и то, что Струк занимается бизнесом непосредственной в городе?

Его до сих пор не осудили, потому что очень сложно поймать на словах

Андрей Дихтяренко: Однозначно второе. Факт, что это бывший мэр (как Неля Штепа) или одиозный пророссийский политик как раз на этих выборах роли не сыграл. Это говорит о том, что Донбасс всегда на местных выборах голосовал достаточно прагматично, и сейчас это тоже сработало.

Насчёт того, что Струк в 2014 году заигрывал с боевиками, думаю его до сих пор не осудили из-за этого, потому что очень сложно было поймать его на словах. Он несколько лет окучивал электорат – грамотно построил избирательную кампанию.

Я бы не пытался в очередной раз навешивать ярлык на жителей Донбасса, мол все там «просепары»: выборы как раз хорошо это показали. Голосовали за своих, и в первую очередь за хозяйственников: кто показывал, что может нормально управлять городом – как и по всей Украине.

Думаю, что жители Кременной знают Владимира Струка как руководителя предприятий в первую очередь. А во вторую очередь – как человека, который не чурается различных подачек, подарков для собственных избирателей. Проблема голосования «за гречку» никуда не делась. На Донбассе, где достаточно давно местные жители разочаровались усилиями местных властей, к сожалению, это так, несмотря на то, что в этом году действительно на Донбассе началась строительство дорог. Но проблемы безработицы, ЖКГ никуда не делись. Любой человек, который показывает, что он хотя бы может обеспечить людей работой, уже имеет значительную фору. Струк в этом плане попал в струю.

– Зачем Струк пошёл в местную политику, ведь он был депутатом Верховной Рады?

Украина продолжает оставаться местом для отличных социальных лифтов для таких людей, как Владимир Струк

Андрей Дихтяренко: Думаю, дальше он тоже будет пытаться баллотироваться в Верховную Раду. Как ни странно, Украина продолжает оставаться местом для отличных социальных лифтов для таких людей, как Владимир Струк.

Слушатель: Виктор, город Кременная. Полностью соглашусь с вашим журналистом. Струк решил мелкие вопросы по поводу дома, где лифт не работал, по поводу бюветов, пообещал людям работу, ухоженный город. Когда другие партии не обращали на это внимание, он делал. Плюс это, скорее всего, протест против тех мэров и глав администраций, которые были. Потому что они были подвластны местному «бизнесмену», который лоббировал свои интересы. Я думаю, люди проголосовали, чтобы перемешать карты. Я не голосовал за Струка, не поддерживаю и его партию, но думаю, что это лучше, чем те два кандидата, которые ещё были.

Да, он заигрывал этими подачками, решениями местных проблем по типу убрать мусор во дворе – люди видели хоть какие-то действие. Те же лифты, у него на пивзаводе люди работают: они, как я понимаю, не обижены. Не думаю, что кто-то сильно акцентировал внимание, что он в прошлом говорил. В фейсбуке пытались его дискредитировать этими моментами, что он якобы поддерживал сепаратизм. Но если копнуть глубже, в принципе, в регионе хватает людей с тёмным прошлым. Вряд ли этот вопрос сильно подымали местные жители.

– По вашим данным, какие сейчас расклады, побеждает ли Владимир Струк на выборах мэра Кременной или же говорить, что он возглавит город ещё рано?

Алексей Удовенко: Я бы не делал из этого интригу. По нашим данным, мы практически в два раза опережаем нашего преследователя. Но давайте дождёмся официальных результатов.

По большому счёту, ничего повлиять на результат уже не может. На всех участках, по нашим данным, мы одержали уверенную победу в процентном соотношении: почти в половину опередили нашего преследователя.

– Алексей, как ваш шеф объясняет обвинения в том, что «заигрывал» с группировкой «ЛНР» во времена так называемой «русской весны»? Как Владимир Струк сейчас видит события 2014 года?

Алексей Удовенко: В сети есть несколько видео, по большому счёту, сделать такие – не проблема для любого человека. Они публикуются несколькими ресурсами, не будем называть кому они принадлежат.

Если бы это было так, как сказано на видео, я думаю, этим бы занимались и правоохранительные органы, и СБУ. Плюс это было бы в медийном пространстве более распространено. Но поскольку это всего лишь несколько ресурсов, которые подчиняются нескольким фигурам, я вообще не вижу никаких посылов делать человека виновным.

Есть правоохранительные органы. Почему Ефремова тогда осудили, а Струка нет? Давайте посмотрим ещё более внимательно эти видео. По поводу фразы «ноги захватчиков, которые ступят», сразу же следом Струк произносит следующее: «Я донесу эту позицию до Верховной Рады Украины». То есть он как руководитель этого города, как депутат, который представлял на тот момент непосредственную громаду, обязан был, я считаю, выслушать интересы всех жителей и попытаться максимально сгладить конфликт. Когда приходят вооружённые люди, очень тяжело вести с ними цивилизованный диалог, возможно, в некоторых вопросах нужно балансировать, говорить, что люди хотят слышать в тот момент времени.

– Есть ли какие-то подозрения, вручены Владимиру Струку, возбужденные дела насчёт посягательства на территориальную целостность Украины?

Сейчас в главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях есть два досудебных расследования

Маси Найем: Именно сейчас в главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях есть два досудебных расследования по двум уголовным производствам. Первое было открыто в 2014 году по части второй статьи 110 Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Второе открыто в 2019 году по заявлению именно наших адвокатов: по правовой квалификации это часть первая статьи 109 Уголовного кодекса Украины: действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Мы указывали туда множество информации, что даже когда Струк был народным депутатом 7-го созыва в Верховной Раде Украины в течении 2014 года, он открыто поддерживал антиукраинские выступления и незаконные сепаратистские формирования в Луганске. Весной 2014 он поддерживал беспорядки в Луганской области, призвал к изменению конституционного строя Украины, принимал участие в создании этих вооруженных формирований «ЛНР».

Эти данные и куча других с видео, где есть доказательства того, что он действительно принимал определенное участие в этих мероприятиях, есть в материалах СБУ. Не могу дать ответ, почему дальше это не расследуется. Эти уголовные производства не закрыты.

Андрей Дихтяренко: Меня не удивляет то, что происходит. Мне понятно всё, что делал Струк. Я как журналист был на собрании Болотова-Царёва, видел, как вёл себя Струк: очень умно. Он делал всё, чтобы выразить свою поддержку, но нельзя было эти слова пришить к делу. Когда мэры начали говорить, что мы не можем так быстро провести референдум, как от нас требуют Болотов и Царёв, Струк сказал: «Не время сейчас демагогией заниматься!» Эту фразу к делу не подошьёшь, но на тот момент она прозвучала вовремя, чтобы запугать, показать, что народные депутаты поддерживают Болотова и Царёва.

Маси Найем: Я не судья, поэтому не могу сказать, что Струк совершил преступление, но я подозреваю, что он мог совершить преступление. Я обратился, как положено, в правоохранительные органы, чтобы они это расследовали.

Что ему не вручили подозрение, вопрос времени

Что ему сейчас не вручили подозрение, думаю, вопрос времени. Струка точно запомнят, я уверен, что у него политического будущего в Украине нет.

– Как сейчас Владимир Струк видит то, что произошло весной 2014 года на Донбассе? Как к этому сейчас относится?

Алексей Удовенко: Не стоит отбрасывать тот факт, что всё-таки Струк был народным депутатом Украины на момент событий 2014 года, и кто-то из Киева мог давать какие-то указания, в том числе на высшем самом уровне.

Второй момент – Струк потерял там практически всё: начиная с бизнеса, недвижимости. Если бы у него там была возможность участвовать в этом процессе, то вряд ли б он бросил всё, что строил годами и ехал бы в Украину. Он также побывал там в подвалах боевиков. То, что он построил в Юбилейном – это реальным образец для Луганской области, каким должен быть управленец, который возглавляет то или иное предприятие, город, поселковый совет.

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