99,4% – ЦВК повідомляє, що у регіонах майже порахували голоси на місцевих виборах

У регіонах України практично завершився процес підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях на місцевих виборах 25 жовтня, складання відповідних протоколів, передачі їх разом з іншою виборчою документацією від дільничних виборчих комісій до сільських, селищних та міських ТВК, повідомила у середу пресслужба Центральної виборчої комісії.

«Станом на 12:00 28 жовтня 2020 року, понад 28,9 тисяч дільничних виборчих комісій, що становить 99,4% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій. Цей процес повністю завершено у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, триває процес передачі протоколів про підсумки голосування до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

«У всіх регіонах України районні ТВК прийняли 182 таких протоколи, а обласні ТВК – 101 протокол», – йдеться в повідомленні.

За законодавством, результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Явка становила 36,88%.