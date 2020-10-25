У ЦВК повідомили про термін встановлення результатів місцевих виборів

Остаточні результати місцевих виборів в Україні можуть бути встановлені за три-п’ять днів, повідомив увечері 25 жовтня заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

«Ми сподіватимемося, що протягом трьох-п’яти днів у більшості територіальних громад результати виборів буде встановлено. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а на окремі територіальні громади чекає повторне голосування на виборах міських голів», – сказав Дубовик в ефірі телеканалу «Інтер».

За його словами, зараз органи державного реєстру виборців ще збирають явку з територіальних виборчих комісій.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Виборчі дільниці працювали до 20:00. Там, де 25 жовтня жодний кандидат на посаду селищного, сільського чи міського голови не набрав понад 50% голосів, відбудеться другий тур.