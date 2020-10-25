У Львові до другого туру виборів мера виходять Садовий і Синютка – екзитпол

До другого туру виборів міського голови Львова вийшли нинішній мер Андрій Садовий і висуванець партії «Європейська солідарність» Олег Синютка. Про це в спеціальному ефірі Радіо Свобода повідомила кореспондентка Галина Терещук.

За даними опитування, проведеного соціологічною агенцією «Фама», Садовий набрав близько 38% голосів, його конкурент – 28%.

Найуспішніше на виборах до міської ради Львова виступили партії «Європейська солідарність», «Самопоміч», Голос», ішлося у включенні зі Львова.

Явка на виборах у Львові була незвично низькою.

«Можливо, близько 50% і буде явка, про це говорити зарано. Хоча зранку була така ілюзія, що багато виборців прийшли голосувати, однак карантинні обмеження, обмеження, щоб пройти в приміщення, люди дуже довго думали над чотирма бюлетенями, десь 5-7 хвилин перебували в кабінці, щоб визначитися, за кого вони мають голосувати», – розповіла кореспондентка.

В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Українці обирали депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Виборчі дільниці працювали до 20:00. Там, де 25 жовтня жодний кандидат на посаду селищного, сільського чи міського голови не набрав понад 50% голосів, відбудеться другий тур.