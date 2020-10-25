Екзитпол групи «Рейтинг»: на виборах у Києві перемагають Кличко і партія «Удар»

Соціологічна група «Рейтинг» презентувала дані свого екзитполу, проведеного в Києві. Як зазначив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, соціологи опитали 10 402 респондента на 100 дільницях Києва.

На виборах мера, згідно з результатами екзитполу, голоси виборців отримали:

Віталій Кличко – 47,8%

Олександр Попов – 8,6%

Сергій Притула – 8,3%

Ірина Верещук – 8%.

Як зазначив Антипович, троє кандидатів, які посіли друге, третє і четверте місця, фактично ділять одну позицію.

«Я не впевнений в тому, хто з цих прізвищ вийде в другий тур», – зазначив він.

Решта кандидатів отримали менше 7%. Серед них, наприклад, Анатолій Кучеренко від «Батьківщини», який отримав 6,3%, Андрій Пальчевський – 4,5%. Ігор Смешко – 3,4%, Олександр Омельченко – 2,6%.

На виборах до Київської міської ради, за попередніми висновками, партії набрали такі результати:

«Удар» – 21,3%

«Європейська солідарність» – 18%

«Слуга народу» – 9,5%

«Голос» – 7,2%

«Єдність Олександра Омельченка» – 6,8%

«Опозиційна платформа – За життя» – 6,7%

«Батьківщина» – 6,6%

В неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли вибори до місцевих органів влади. Голосування тривало до 20:00. Українці обирали депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбулися вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.