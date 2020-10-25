Екзитпол групи «Рейтинг»: на виборах у Києві перемагають Кличко і партія «Удар»

Соціологічна група «Рейтинг» презентувала дані свого екзитполу, проведеного в Києві. Як зазначив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, соціологи опитали 10 402 респондента на 100 дільницях Києва.
На виборах мера, згідно з результатами екзитполу, голоси виборців отримали:
- Віталій Кличко – 47,8%
- Олександр Попов – 8,6%
- Сергій Притула – 8,3%
- Ірина Верещук – 8%.
Як зазначив Антипович, троє кандидатів, які посіли друге, третє і четверте місця, фактично ділять одну позицію.
«Я не впевнений в тому, хто з цих прізвищ вийде в другий тур», – зазначив він.
Решта кандидатів отримали менше 7%. Серед них, наприклад, Анатолій Кучеренко від «Батьківщини», який отримав 6,3%, Андрій Пальчевський – 4,5%. Ігор Смешко – 3,4%, Олександр Омельченко – 2,6%.
На виборах до Київської міської ради, за попередніми висновками, партії набрали такі результати:
- «Удар» – 21,3%
- «Європейська солідарність» – 18%
- «Слуга народу» – 9,5%
- «Голос» – 7,2%
- «Єдність Олександра Омельченка» – 6,8%
- «Опозиційна платформа – За життя» – 6,7%
- «Батьківщина» – 6,6%
В неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли вибори до місцевих органів влади. Голосування тривало до 20:00. Українці обирали депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбулися вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.
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