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25 жовтня 2020, Київ 20:19
Новини | Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори 2020: Радіо Свобода проводить спецефір (трансляція)

В Україні пройшли місцеві вибори

У день місцевих виборів в Україні 25 жовтня Радіо Свобода проводить спеціальний ефір, який розпочався о 19:00.

Разом із експертами журналісти Радіо Свобода аналізують хід голосування, результат екзит-полу, можливі порушення, а також обговорюють особливості цих виборів – голосування за відкритими списками, вибори в умовах пандемії та проведення так званого опитування від президента Володимира Зеленського.

Заплановані включення кореспондентів Радіо Свобода з Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Одеси, Харкова та репортажі з інших куточків України.

25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори. Українці обирають депутатів місцевих рад, селищних, сільських і міських голів. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

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