На Київщині чотирьох людей затримали за підкуп і звезення виборців для одного з кандидатів

Чотирьох осіб затримали за організацію незаконного звезення виборців до Києво-Святошинського району, повідомляє поліція Київської області.

За повідомленням, незаконне звезення людей з іншої області поліцейські Київщини виявили разом із колегами з Луганської області.

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«Один з фігурантів звернувся до свого товариша з пропозицією заробітку – знайти якнайбільше людей, щоб ті поїхали до Київщини і проголосували у день виборів за визначеного кандидата. Той чоловік, у свою чергу, взяв собі у помічники дружину та сина. Вони спільно знайшли 28 осіб, які погодились за 500 гривень проголосувати за конкретного кандидата у столичній області», – стверджують у поліції.

Як уточнює пресслужба обласного управління, організатори «каруселі» оплатили охочим проголосувати проїзд до столиці, звідки мікроавтобусом везли їх до села Гатне. Однак дорогою їх затримали правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про підкуп виборців. В разі визнання винними організатори можуть отримати по сім років ув’язнення. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

За даними Нацполіції станом на 18 годину, правоохоронці зареєстрували 3 689 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, в тому числі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 61 інцидентом.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.