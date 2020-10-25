Запоріжжя: поліція заявляє, що знайшла вкрадені бюлетені

Поліція знайшла бюлетені, про викрадення яких раніше заявили в Запоріжжі, йдеться в повідомленні Національної поліції 25 жовтня.

За повідомленням, працівники встановили людину, яка викрала бюлетені.

«Ним виявися житель Запоріжжя, якому наразі повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частино 2 статті 158-1 (Викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування», – заявляє поліція.

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Вдень 25 жовтня Національна поліція в Запорізькій області заявила, що отримала від члена виборчої комісії у Запоріжжі повідомлення про зникнення на одній із дільниць 40 бюлетенів.

За даними Нацполіції станом на 18 годину, правоохоронці зареєстрували 3 689 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, в тому числі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 61 інцидентом.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.